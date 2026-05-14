Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège
Photo: © photonews

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Le Standard pense au prochain mercato. Le club liégeois suit Akram Bouras, le milieu de terrain du Levski Sofia. Le joueur algérien avait été lié à plusieurs clubs belges il y a quelques années.

Selon le média bulgare Gol.bg, le Standard de Liège suivrait de près Akram Bouras, le milieu de terrain du Levski Sofia. Le joueur algérien ferait partie des pistes étudiées par le club liégeois pour le prochain mercato.

Âgé de 24 ans, le gaucher évolue au poste de milieu de terrain central et pourrait quitter le Levski Sofia pour découvrir la Jupiler Pro League. D'après le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d'euros.

Un montant qui pourrait en faire une option attrayante et à faible risque pour le Standard de Liège, qui souhaite renforcer son effectif. Les Rouches le suivraient depuis un certain temps.

Bouras, né le 23 février 2002 à Ain Azel, en Algérie, mesure 1,84 m et s'est forgé une réputation de milieu de terrain central capable d'occuper un rôle classique au milieu.

Plusieurs autres clubs ont déjà manifesté de l'intérêt pour Bouras

Le joueur évolue dans une équipe habituée aux premières places du championnat bulgare. Pour le moment, ni le Standard ni le Levski Sofia n'ont réagi aux rumeurs autour de cet intérêt. La durée de son contrat en Bulgarie n'a pas été révélée.

Il y a deux ans, plusieurs clubs belges comme le STVV, le KV Courtrai et le Sporting de Charleroi s'étaient renseignés sur son profil. Le joueur avait choisi de rejoindre le Levski Sofia.

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