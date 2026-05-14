Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

Après la finale de la Coupe de Belgique, un Adriano Bertaccini très déçu s'est présenté en zone mixte. Il n'a pas hésité à charger son coach pour quelques-uns de ses choix.

L'attaquant, qui a étonnamment commencé sur le banc malgré son gros match contre La Gantoise, a vivement critiqué la manière dont Anderlecht a abordé la finale. Selon lui, l'Union a amplement mérité sa victoire en Coupe.

"Sur l'ensemble du match, je pense que l'Union méritait cette victoire. Nous n'avons pas créé grand-chose pendant ces 120 minutes", a-t-il lâché. C'est surtout le style de jeu des Mauves qui l'a visiblement agacé. "On n'a fait que jouer de longs ballons. Vers Burgess et Sykes. À un moment donné, il faut aussi essayer de jouer au football".

Adriano Bertaccini semblait estimer que le RSC Anderlecht a manqué d'ambition. "Il faut oser jouer au foot, parfois. On essaie trop souvent de jouer par longs ballons quand on est acculés en défense", regrette-t-il. "Notre jeu n'était pas clair, il n'y avait pas de solutions".

Bertaccini critique indirectement Taravel

Mais les déclarations marquantes de Bertaccini concernaient la préparation du match et le onze de base. Il a ainsi révélé que le groupe n'avait appris l'identité des titulaires qu'une heure avant le coup d'envoi. C'est particulièrement inhabituel au plus haut niveau et cela a clairement déplu à plusieurs joueurs.

Certains joueurs s'attendaient à débuter, j'en faisais partie

"Ce que certains joueurs n'aiment pas non plus, c'est qu'on ne connaît la composition qu'une heure avant le match. Si tu es titulaire ou remplaçant. Surtout dans un match aussi important, tu veux le savoir plus tôt pour bien te préparer".



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Bertaccini a admis qu'il s'attendait lui-même à débuter après sa belle prestation contre La Gantoise. "Certains joueurs pensaient qu'ils allaient débuter et ont été très déçus. J'en faisais partie. Je ne dis pas que c'est juste à cause de ça, mais ça peut jouer sur le ressenti du groupe", lance-t-il, avant de tirer la sonnette d'alarme.

"Si dimanche, on joue à nouveau avec cet état d'esprit, ça ne marchera pas et on va perdre ces trois matches à venir en Playoffs", affirme l'attaquant anderlechtois. "La défaite d'aujourd'hui sera dans les têtes aujourd'hui et demain mais après, il faut vite aller de l'avant. L'objectif reste cette quatrième place, mais ce ne sera pas facile".