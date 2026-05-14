"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

Présent pour la finale de Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht, Romelu Lukaku a réagi à la nouvelle défaite des Mauves. Pendant ce temps, son avenir à Naples est terminé.

Romelu Lukaku était présent ce jeudi après-midi au Stade Roi Baudouin pour assister à la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. L'attaquant belge a vu les Mauves s'incliner 3-1 face à une équipe de l'Union plus efficace dans les moments importants. Une nouvelle désillusion pour les supporters bruxellois, privés de trophée depuis 2017.

Lâché par Naples pour les deux dernières journées de Serie A, le Belge est rentré à Anvers afin de poursuivre sa rééducation. À quelques semaines du Mondial, Lukaku poursuit son travail physique pour être prêt avec les Diables Rouges. Sauf énorme surprise, Rudi Garcia devrait l'intégrer dans sa liste officielle vendredi à 13h20.

Pas de trophée depuis 2017

L'ancien joueur d'Anderlecht a pris la parole après la rencontre au micro de DAZN. "Ça fait très mal, pour les joueurs et pour les supporters. Je pense que tout le monde voulait que le club puisse décrocher un trophée. Ça n'a pas réussi cette fois. Maintenant, les joueurs doivent essayer de terminer la saison du mieux possible. Ce n'est pas facile de vivre autant d'années sans trophées. L'année prochaine, il y aura des changements pour relancer l'équipe", a expliqué Lukaku.

Lukaku ne jouera plus à Naples

En parallèle, son avenir personnel est très flou. D'après La Gazzetta dello Sport, Naples et le joueur se seraient entendus pour mettre fin à leur collaboration à la fin de la saison. Le club italien souhaiterait tourner la page et Lukaku pourrait chercher un nouveau défi cet été.

Pas à Anderlecht cet été

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Des clubs anglais suivent attentivement sa situation, tout comme plusieurs équipes d'Arabie Saoudite prêtes à passer à l'action. Beaucoup de supporters rêvent de revoir Lukaku sous le maillot d'Anderlecht. Mais aujourd'hui, son retour est très compliqué. Le club bruxellois n'a pas les moyens pour payer le salaire du Diable Rouge.