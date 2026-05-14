Le futur adversaire des Diables Rouges a dévoilé sa liste : un vétéran bien connu sera au Mondial

Chris Wood mènera la Nouvelle-Zélande lors du Mondial 2026. Les All Whites, adversaires des Diables Rouges dans le groupe, espèrent franchir la phase de groupes pour la première fois de leur histoire.

La Belgique connaît officiellement l'un de ses derniers adversaires de groupe pour la Coupe du monde 2026. La Nouvelle-Zélande a dévoilé sa sélection pour le tournoi et mise sur un mélange d'expérience et de joueurs moins connus du grand public. Les All Whites disputeront la troisième Coupe du monde de leur histoire après 1982 et 2010.

Dans cette liste, deux joueurs sortent du lot par leur longévité exceptionnelle. Chris Wood, 34 ans, l'attaquant de Nottingham Forest, sera le leader offensif de son équipe durant le tournoi. Avec Tommy Smith, âgé de 36 ans, ils deviennent les deux premiers Néo-Zélandais à participer à deux Coupes du monde. Les deux hommes étaient présents lors du Mondial sud-africain il y a seize ans.

Le sélectionneur a concocté un groupe qui voyage, avec des joueurs évoluant aux quatre coins de la terre, de Saint-Étienne à Portland. Pour se mettre en jambes, les Néo-Zélandais passeront par la Floride début juin pour affronter Haïti puis l'Angleterre, avant de plonger dans le grand bain face à l'Iran le 16 juin.

Deux "stars" dans l'effectif

Pour les gardiens, on retrouve Max Crocombe, Alex Paulsen et Michael Woud. En défense, le sélectionneur a retenu Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot et Tommy Smith.

Au milieu de terrain, Joe Bell, Matt Garbett, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Eli Just, Alex Rufer, Ben Old, Callum McCowatt, Ryan Thomas et Lachlan Bayliss. En attaque, les All Whites pourront compter sur Chris Wood, Kosta Barbarouses, Ben Waine et Jesse Randall pour tenter de créer la surprise durant le tournoi.





Le dernier adversaire des Diables Rouges

Le duel contre la Belgique clôturera la phase de groupes le 27 juin à 5h du matin, heure belge. La rencontre se disputera à Vancouver, au Canada. Jusqu'à aujourd’hui, la Nouvelle-Zélande n'a jamais réussi à dépasser le premier tour d'une Coupe du monde.