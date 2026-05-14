Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"
Photo: Photonews
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Lisandro Magallán n'aura passé qu'une saison à Anderlecht, mais il y a vécu quelques moments privilégiés sous les ordres de Vincent Kompany. Il ne lui tient pas rigueur de l'avoir envoyé sur le banc.

Après avoir payé pas moins de neuf millions d'euros pour s'attirer ses services, l'Ajax avait prêté Lisandro Magallán à Anderlecht lors de la saison 2021/2022, la dernière de l'ère Kompany. Le défenseur central argentin, désormais de retour au pays, au Vélez Sarsfield, s'en souvient comme si c'était hier.

"Ce qu'il fait au Bayern Munich ne m'étonne pas. C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu durant ma carrière. J'aurais adoré travailler davantage avec lui. Les défenseurs, on travaillait avec lui. J'ai énormément appris à ses côtés", explique-t-il dans un entretien accordé au média argentin Clank.

Magallán reconnaissant envers Kompany

"Il était partout ! Il savait ce que faisait le kiné, l'analyste vidéo, le préparateur physique ou le diététicien. Il ne se consacrait pas uniquement à la préparation d'un match. Il faisait très attention aux détails et il nous donnait tous les outils pour progresser. Tout le monde était concerné : les titulaires et les remplaçants", poursuit-il.

Et ce ne sont pas des paroles en l'air : Magallán a lui-même perdu sa place dans l'équipe et a eu droit aux explications du coach : "Un jour, il est venu me trouver pour me dire qu'il allait me sortir du onze de base pour faire de la place à un espoir du club", se souvient l'ancien international argentin (une sélection).


"Il m'a bien fait comprendre qu'il n'avait rien à me reprocher mais qu'il sentait qu'il devait faire confiance à ce jeune défenseur central de 17 ou 18 ans. Il affirmait que c'était son moment et qu'il sentait qu'il pouvait l'aider à devenir un bon footballeur. Ce joueur, c'était Zeno Debast", conclut Magallán. L'histoire était en marche : Vincent Kompany ne pouvait pas rester insensible aux qualités de Debast à la relance, l'installant sans hésiter dans sa défense.

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