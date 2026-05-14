Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"

Scott Crabbé, journaliste football
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Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"
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L'Union avance dans son projet de nouveau stade. Le champion de Belgique en titre ne veut délibérément pas d'une arène trop grande.

Audrey Henry a apporté une très bonne nouvelle à l'Union la semaine dernière. La Secrétaire d’État à l’Urbanisme à Bruxelles a fait savoir que le dossier du nouveau stade a été jugé complet et recevable. En clair : d’ici six mois, un permis de construire devrait normalement être délivré.

Dans ce scénario réaliste, l’Union pourrait déjà entamer les travaux du nouveau stade à l’automne. Par le passé, le champion de Belgique avait évoqué une période de deux saisons avant un déménagement effectif. Les Unionistes peuvent donc bientôt commencer à sortir l’agenda.

Pas plus de 16.000 places

Les plans pour lancer la construction sont en tout cas prêts. Détail frappant : l’Union opte pour un stade d’environ 16.000 places. "Ce choix est en partie lié au site où nous allons construire", explique Maarten Verdoodt (porte-parole de l’Union, ndlr.) dans Het Nieuwsblad. "Il n’est pas possible d’y installer une structure plus grande".

"Mais, en réalité, nous aurions aussi choisi cette capacité même si c’était possible de faire plus grand", poursuit Verdoodt. "Cela fait partie de notre philosophie : ne pas voir trop grand. 16.000 places, c’est déjà le double de la capacité que nous avons aujourd’hui au Parc Duden".

Ne pas tomber la folie des grandeurs

"Nous ne pouvons tout simplement pas prévoir combien de nouveaux supporters nous allons encore attirer", conclut le porte-parole saint-gillois. "Est-ce que nous atteindrons facilement les 20.000 supporters ? Personne chez nous n’ose le prédire. Et puis, on voit qu’une capacité de 16.000 places suffit pour la plupart des équipes en Belgique".

Bon à savoir : l’Union misera bel et bien sur une grande zone VIP dans le nouveau stade. De cette manière, le club veut garder les billets pour les supporters ordinaires aussi abordables que possible, tout en s’assurant que le nouveau stade sera plus rentable et générera des revenus supplémentaires.

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