Il a le caractère d'un tueur à gages" : Romelu Lukaku violemment critiqué par la presse italienne

Blessé une grande partie de la saison et en froid avec le club italien, Romelu Lukaku ne rejouera plus cette année avec Naples. Malgré son manque de rythme, il devrait quand même être repris avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde.

Romelu Lukaku ne portera plus le maillot de Naples la saison prochaine. Après des mois très compliqués et une saison perturbée, le club italien et l'attaquant belge ont décidé de tourner la page. Malgré une Supercoupe d'Italie remportée avec Naples cette saison, l'ancien joueur d'Anderlecht n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau.

Une saison catastrophique dès le début

Victime d'une blessure au genou en présaison, Lukaku est resté éloigné des terrains pendant de longs mois. Le Diable Rouge n'a disputé que cinq matchs de Serie A cette saison, pour un seul but inscrit. Et encore, l'attaquant n'a joué qu'une quarantaine de minutes au total en championnat, avec de simples entrées en fin de rencontre. En Ligue des champions, il n'a disputé qu'un match pour huit minutes de jeu, contre seize minutes en Coupe d'Italie.

Le tout pour le tout avec son kiné

En manque total de rythme, Lukaku avait malgré tout été appelé avec les Diables Rouges lors du rassemblement du mois de mars. Mais l'avant-centre avait déclaré forfait. Le problème, c'est qu’il n'était pas retourné directement à Naples pour poursuivre ses soins. Le joueur avait préféré rester en Belgique afin de continuer sa rééducation à Anvers avec Lieven Maesschalck. Une décision qui n'a pas du tout été appréciée par le club italien.

Le Napoli l'avait prévenu

Naples lui aurait demandé de rentrer sous peine de ne plus rejouer cette saison. Même s'il a fini par revenir en Italie, le Belge aurait dépassé la date fixée par ses dirigeants. Ce moment a marqué le début de la rupture. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne critique fortement l'attaquant belge. Marco Ciriello, journaliste spécialisé du Napoli pour La Gazzetta dello Sport, n'a pas mâché ses mots.

Lukaku divise partout où il passe

"Houdini est un spécialiste pour s'échapper des menottes, des chaînes et des camisoles de force, Lukaku est un spécialiste pour s'échapper des équipes. Cette fois, il a été aidé par une blessure qui a conduit à une saison décevante : sept matchs et un but. Il avait préparé son plan, il devait choisir le bon moment. L'homme qui l'avait choisi, qui l'avait demandé, qui l'avait attendu... avant d'être oublié (en évoquant Antonio Conte). En réalité, Lukaku a le caractère d'un tueur à gages : il arrive, fait son travail puis repart dans la révolte. Toute sa carrière le prouve. Seulement à Everton, il est resté plus de deux saisons."





Garcia aura un Lukaku sur une jambe

Des mots extrêmement durs qui montrent à quel point son image s'est dégradée à Naples ces derniers mois. Lukaku ne disputera plus les deux derniers matchs du championnat et est rentré en Belgique pour préparer la Coupe du monde. Une situation loin d'être idéale pour Rudi Garcia, dont le numéro neuf manque de rythme avant un rendez-vous aussi important.