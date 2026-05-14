🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

Le but annulé de Burgess a marqué cette première période entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Après intervention de la VAR, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 0-0 au Stade Roi Baudouin.

La finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht est bloquée à 0-0 à la pause. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans une rencontre assez équilibrée. Quelques minutes avant la mi-temps, l'Union croyait avoir fait le plus dur, mais la VAR en a décidé autrement.

Burgess avait envoyé le ballon au fond des filets et les joueurs de l'Union avaient commencé à célébrer. Mais quelques secondes plus tard, Bram Van Driessche a été appelé par la VAR. L'arbitre belge a pris le temps de revoir toute l'action et d'annuler le but.

Sur l'action, Kevin Mac Allister bloque Cvetkovic au moment où le ballon arrive dans la surface. Le joueur anderlechtois ne peut pas défendre normalement sur l'action. Même sans toucher le ballon, Mac Allister influence directement la phase et se retrouve considéré comme actif sur le hors-jeu.

Bram Van Driessche, qui sera le seul arbitre belge présent à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canda et au Mexique, a préféré prendre son temps avant de trancher sur cette action importante.



Lire aussi… LIVE : C'est 3-1 ! L'USG tue le match dans les prolongations ›

Une décision logique de la VAR

Après analyse, le but de l'Union a été annulé. Une décision qui a évidemment provoqué beaucoup de frustration du côté des supporters de l'Union. Anderlecht, de son côté, peut souffler après une première période où les Mauves ont souffert face à l'intensité des Saint-Gillois.

Anderlecht attend ce trophée depuis 2008

Cette finale est importante pour les deux clubs. Anderlecht attend un sacre en Coupe de Belgique depuis 2008 et une victoire 3-2 contre La Gantoise. L'Union avait remporté l'édition 2024 face à l'Antwerp. La saison dernière, les Unionistes avaient échoué en finale et espèrent cette fois retrouver le trophée. Le second acte s'annonce très tendu au Heysel.