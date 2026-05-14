"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

Le CEO de l'Union Saint-Gilloise est revenu sur la victoire en Coupe de Belgique face à Anderlecht. Malgré la fête, les Unionistes pensent au déplacement décisif à Bruges.

L'Union Saint-Gilloise continue son incroyable progression ces dernières saisons. Après la victoire 3-1 contre Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique, l'émotion était immense dans le camp unioniste. Philippe Bormans, le CEO du club, a savouré ce nouveau trophée remporté au Stade Roi Baudouin au micro de la RTBF.

"C'est incroyable. Ça fait trois ans de suite qu'on prend au moins un titre. Je pense qu'on a eu une saison à nouveau incroyable avec la Ligue des champions. Et aujourd'hui, prendre ce premier titre, c'est quelque chose. Et qui sait ce qu'il peut se passer le reste de la saison", a-t-il expliqué quelques minutes après le coup de sifflet final.

Un déclic ?

Pour le dirigeant unioniste, ce succès n'est pas arrivé par hasard. Il a rappelé l'importance du trophée remporté il y a deux ans dans la progression du groupe. "Il y a deux ans, quand on gagne la Coupe, on a eu un déclic. Et l'équipe veut gagner chaque match, peu importe la compétition. Et ça fait la différence aujourd’hui."

Même dans une rencontre compliquée par moments, l'Union n'a pas cessé d'y croire. "Quand on voit la rencontre, on n'a pas très bien joué dans le jeu. Mais les joueurs ont continué à y croire. Et même quand Anderlecht revient, on continue à tenter notre chance. Et c'est mérité. L'Union est capable de faire beaucoup", a ajouté le CEO.

Une autre finale attend l'Union

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Malgré cette grande fête, l'Union garde un œil sur la suite de la saison. Un déplacement important attend les Unionistes à Bruges. "Aujourd'hui, il faut en profiter et ne pas parler de dimanche. On va fêter et demain on verra bien. C'est important de profiter des moments pareils. Bruges, ce sera aussi une finale. On sait qu'on doit gagner là-bas et on va tout faire pour."