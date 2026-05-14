Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

La chaleur pourrait devenir l'un des grands problèmes de la prochaine Coupe du monde. Plusieurs experts alertent sur les risques pour les joueurs et les supporters durant le tournoi nord-américain.

La prochaine Coupe du monde pourrait se dérouler dans des conditions très compliquées pour les joueurs comme pour les supporters. Plusieurs groupes d'experts du climat, de la santé et du sport alertent sur les fortes chaleurs attendues durant le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

1 match sur 4 sous le menace

Selon leurs estimations, environ un quart des matchs pourraient être disputés sous des températures difficiles. Certaines villes comme Miami, Kansas City ou New York sont pointées du doigt.

Les experts prennent en compte l'humidité, le soleil ou la capacité du corps à se refroidir pendant un effort physique intense. Dans certaines conditions, la chaleur pourrait devenir dangereuse, même pour des joueurs professionnels parfaitement préparés.

Une pause fraîcheur trop courte ?

La FIFA a prévu deux pauses fraîcheur de trois minutes pendant chaque match. Mais plusieurs scientifiques estiment que ces interruptions sont insuffisantes pour permettre une vraie récupération. L'instance mondiale assure qu'elle suivra la situation de près et qu'elle adaptera ses mesures si les conditions météo deviennent trop extrêmes pendant le tournoi.



La Belgique jouera deux matchs aux États-Unis et un seul au Canada pendant la phase de poule.