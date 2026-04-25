Aron Donnum au four et au moulin : Sébastien Pocognoli privé d'une victoire qui lui tendait les bras

Monaco a concédé le partage (2-2) à Toulouse. Sébastien Pococgnoli et Kévin Mirallas pensaient pourtant bien reprendre leur marche en avant.

Fessé au Paris FC (4-1), contrarié par Auxerre (2-2), Monaco voulait retrouver la forme qui lui avait permis d'enchaîner sept victoires de suite en Ligue 1. Pour cela, l'adversaire du soir se nommait Toulouse, encore groggy par son élimination demi-finale de Coupe de France contre Lens.

Et cela s'est vu : les Toulousains n'ont pas existé dans le premier quart d'heure. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, l'ASM menait 0-2. Après le but d'ouverture de Jordan Teze (servi par Simon Adingra), c'est Lamine Camara qui a fait le break (18e, 0-2). Malgré quelques timides répliques du TFC, le score est resté en l'état jusqu'au repos.

Monaco joue avec son bonheur

C'est en deuxième période que Toulouse a véritablement inquiété les Monégasques. Emmenés par un grand Aron Donnum, parmi les meilleurs joueurs de la rencontre, les locaux ont réduit le score à l'entame de la demi-heure.

Aligné en défense centrale, Wout Faes a vu de plus en plus de ballons être catapultés dans son rectangle. Malgré la quatrième entrée de la saison de Paul Pogba en Ligue 1, les visiteurs reculaient irrémédiablement.



Et ce qui devait arriver arriva : Toulouse a fini par égaliser en début de temps additionnel via Emersonn pour arracher le partage (2-2). Sébastien Pocognoli repart donc en grimaçant : ce troisième match sans victoire vaut à l'ASM de manquer l'occasion de revenir sur Marseille (sixième) et Rennes (cinquième).