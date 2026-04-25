Aron Donnum au four et au moulin : Sébastien Pocognoli privé d'une victoire qui lui tendait les bras

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Aron Donnum au four et au moulin : Sébastien Pocognoli privé d'une victoire qui lui tendait les bras
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Monaco a concédé le partage (2-2) à Toulouse. Sébastien Pococgnoli et Kévin Mirallas pensaient pourtant bien reprendre leur marche en avant.

Fessé au Paris FC (4-1), contrarié par Auxerre (2-2), Monaco voulait retrouver la forme qui lui avait permis d'enchaîner sept victoires de suite en Ligue 1. Pour cela, l'adversaire du soir se nommait Toulouse, encore groggy par son élimination demi-finale de Coupe de France contre Lens.

Et cela s'est vu : les Toulousains n'ont pas existé dans le premier quart d'heure. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, l'ASM menait 0-2. Après le but d'ouverture de Jordan Teze (servi par Simon Adingra), c'est Lamine Camara qui a fait le break (18e, 0-2). Malgré quelques timides répliques du TFC, le score est resté en l'état jusqu'au repos.

Monaco joue avec son bonheur

C'est en deuxième période que Toulouse a véritablement inquiété les Monégasques. Emmenés par un grand Aron Donnum, parmi les meilleurs joueurs de la rencontre, les locaux ont réduit le score à l'entame de la demi-heure.

Aligné en défense centrale, Wout Faes a vu de plus en plus de ballons être catapultés dans son rectangle. Malgré la quatrième entrée de la saison de Paul Pogba en Ligue 1, les visiteurs reculaient irrémédiablement.


Et ce qui devait arriver arriva : Toulouse a fini par égaliser en début de temps additionnel via Emersonn pour arracher le partage (2-2). Sébastien Pocognoli repart donc en grimaçant : ce troisième match sans victoire vaut à l'ASM de manquer l'occasion de revenir sur Marseille (sixième) et Rennes (cinquième).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Toulouse
Sébastien Pocognoli

Plus de news

"Il a fait pour moi un match énorme" : Vincent Euvrard encense un Rouche après le partage à Genk Réaction

"Il a fait pour moi un match énorme" : Vincent Euvrard encense un Rouche après le partage à Genk

23:20
Les Europe Playoffs toujours plus resserrés : l'Antwerp croque Westerlo et recolle au Standard

Les Europe Playoffs toujours plus resserrés : l'Antwerp croque Westerlo et recolle au Standard

22:49
"Ça sonne presque comme une victoire" : les mots d'Ibe Hautekiet après le partage du Standard Réaction

"Ça sonne presque comme une victoire" : les mots d'Ibe Hautekiet après le partage du Standard

22:00
1
Mons et Tubize-Braine dos-à-dos, Virton seul en tête : nouveau tournant dans la course au titre en D1 ACFF

Mons et Tubize-Braine dos-à-dos, Virton seul en tête : nouveau tournant dans la course au titre en D1 ACFF

22:20
🎥 Le but de la saison ? Un Diable Rouge humilie la défense de Carl Hoefkens d'un slalom complètement fou

🎥 Le but de la saison ? Un Diable Rouge humilie la défense de Carl Hoefkens d'un slalom complètement fou

21:40
L'une des plus lourdes défaites de la carrière d'Edward Still : "Aussi étrange que ça puisse paraître..."

L'une des plus lourdes défaites de la carrière d'Edward Still : "Aussi étrange que ça puisse paraître..."

21:20
"C'était prévu" : Vincent Kompany lève le voile sur la folle remontada du Bayern

"C'était prévu" : Vincent Kompany lève le voile sur la folle remontada du Bayern

21:00
🎥 Au bout du suspense : Jérémy Doku porte Manchester City en finale de la FA Cup !

🎥 Au bout du suspense : Jérémy Doku porte Manchester City en finale de la FA Cup !

20:40
Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk

Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk

20:12
🎥 Liverpool furieux : un ancien de Pro League signe le but polémique de la journée en Premier League

🎥 Liverpool furieux : un ancien de Pro League signe le but polémique de la journée en Premier League

20:00
Un ancien d'Anderlecht n'a pas aimé l'attitude de Keisuke Goto

Un ancien d'Anderlecht n'a pas aimé l'attitude de Keisuke Goto

19:30
"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

19:00
1
Le Club de Bruges a un joueur de l'Ajax Amsterdam dans le viseur

Le Club de Bruges a un joueur de l'Ajax Amsterdam dans le viseur

18:30
Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

17:55
Terrible coup dur : alors qu'il rêve du Mondial, un Diable Rouge sort blessé après 30 minutes

Terrible coup dur : alors qu'il rêve du Mondial, un Diable Rouge sort blessé après 30 minutes

17:30
Champion et toujours renversant : Kompany et le Bayern refont un retard de trois buts !

Champion et toujours renversant : Kompany et le Bayern refont un retard de trois buts !

18:00
Ca se précise : un grand talent belge pourrait signer au FC Barcelone

Ca se précise : un grand talent belge pourrait signer au FC Barcelone

17:00
Promis au top en Pro League ? Un joueur de Zulte Waregem répond clairement

Promis au top en Pro League ? Un joueur de Zulte Waregem répond clairement

16:30
Un ami proche de Lukaku lui parle souvent d'Anderlecht : "Il me répond toujours la même chose"

Un ami proche de Lukaku lui parle souvent d'Anderlecht : "Il me répond toujours la même chose"

16:00
1
Le directeur sportif du Racing Lens réagit à la rumeur Thorgan Hazard

Le directeur sportif du Racing Lens réagit à la rumeur Thorgan Hazard

15:30
2
Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa

Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa

15:00
L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"

L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"

14:30
2
Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial

Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial

14:00
KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

13:20
Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

13:40
Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"

Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"

13:00
De la folie : un ticket pour la finale de la Coupe du Monde en vente pour... 2,3 millions de dollars

De la folie : un ticket pour la finale de la Coupe du Monde en vente pour... 2,3 millions de dollars

12:40
Un Mouscronnois empile les buts aux USA et rêve de MLS

Un Mouscronnois empile les buts aux USA et rêve de MLS

12:20
1
"Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans

"Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans

12:00
Un joueur du Bayern s'est endormi pendant un briefing : voici comment Vincent Kompany a réagi

Un joueur du Bayern s'est endormi pendant un briefing : voici comment Vincent Kompany a réagi

11:30
Gianluca Prestianni connaît sa sanction après ses propos envers Vinicius Jr

Gianluca Prestianni connaît sa sanction après ses propos envers Vinicius Jr

11:00
Kasper Dolberg, l'erreur de casting de l'Ajax : le Danois peut déjà partir

Kasper Dolberg, l'erreur de casting de l'Ajax : le Danois peut déjà partir

10:30
Comme si Zulte Waregem était champion : un promu sacré ce samedi dans un championnat européen ?

Comme si Zulte Waregem était champion : un promu sacré ce samedi dans un championnat européen ?

10:00
Kevin De Bruyne réagit après sa belle performance, et pense déjà la Coupe du Monde

Kevin De Bruyne réagit après sa belle performance, et pense déjà la Coupe du Monde

09:30
Alors que la relégation se rapproche, l'UR Namur désigne son coach pour la saison prochaine

Alors que la relégation se rapproche, l'UR Namur désigne son coach pour la saison prochaine

09:00
Un ancien de Neerpede signe son premier contrat professionnel dans un autre club de D1A

Un ancien de Neerpede signe son premier contrat professionnel dans un autre club de D1A

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 31
Brest Brest 3-3 Lens Lens
Lyon Lyon 3-2 Auxerre Auxerre
Angers Angers 0-3 PSG PSG
Toulouse Toulouse 2-2 Monaco Monaco
Lorient Lorient 17:00 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 17:15 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 17:15 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 17:15 Metz Metz
Marseille Marseille 20:45 Nice Nice
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved