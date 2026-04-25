"Il a fait pour moi un match énorme" : Vincent Euvrard encense un Rouche après le partage à Genk

Vincent Euvrard a analysé le partage du Standard face au KRC Genk (1-1) à notre micro. L'entraîneur est satisfait du point arraché.

Qu'a-t-il pensé de cette rencontre au global ? "C’était plus ou moins équilibré, avec quand même deux ou trois bonnes occasions de notre côté. Il y a eu quelques bonnes phases avec le ballon. Je pense qu’en deuxième mi-temps, avant qu’ils n’ouvrent le score, ils ont eu deux ou trois très grosses occasions. À ce moment-là, je dois dire que s’ils mènent, c'est mérité. Ils peuvent nous tuer après ce premier but."

"Là aussi, ils ont encore une situation dans le dos de la défense avec Karetsas qui ne se termine pas bien pour eux. Mais d’une manière ou d’une autre, on est restés dans le match jusqu’à la fin. On marque sur un coup franc de très grande qualité de Casper Nielsen. Et dans une fin un peu folle, on a encore la meilleure occasion pour pouvoir gagner le match. Ça aurait peut-être été un peu exagéré."

Le système de jeu

Mais alors quelle était l’idée de départ dans la tête de Vincent Euvrard avec cette composition d'équipe sans véritable numéro neuf ? "Rafiki Saïd a fait beaucoup de mal à Sadick au match aller. Adnane Abid quand il est rentré, il avait posé énormément de problèmes à Matte Smets. Donc l’idée était d’avoir plus de mouvement, avec Adnane en faux dix capable de faire la différence par le dribble et la percussion et Rafiki aussi."

"Je voulais constamment du deux contre deux en transition, avec trois milieux capables de se projeter, avec Casper Nielsen et Tobi (Mohr), qui peut faire des courses de la deuxième ligne. Je voulais beaucoup de mouvement entre ces quatre-là, avec Ibra (Karamoko) en sentinelle, qui a fait pour moi un match énorme, aussi bien avec que sans ballon."

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"Je pense que le plan en soi n’était pas mauvais. Mais on joue ici contre une équipe avec beaucoup de qualité, un noyau solide et une vraie qualité de jeu," a-t-il conclu.