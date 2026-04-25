Les Europe Playoffs toujours plus resserrés : l'Antwerp croque Westerlo et recolle au Standard

L'Antwerp s'est imposé 2-4 à Westerlo. Les Campinois se sont mis dans les problèmes dès le début du match.

Quelques minutes après le partage du Standard à Genk, l'Antwerp se déplaçait à Westerlo pour réduire l'écart sur le haut de tableau. Une opération qui a parfaitement commencé, puisque les hommes de Joseph Oosting se sont retrouvés en supériorité numérique dès la septième minute de jeu.

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Trouvé dans le dos de la défense, Vincent Janssen a mis plus de ruse que de vitesse pour conduire à l'exclusion d'Emin Bayram, qui doit sa carte rouge à l'intervention du VAR. Le Néerlandais ne s'est pas contenté de réduire Westerlo à dix, il est également l'autreur du but inaugural. Sur une percée de Gyrano Kerk en profondeur, il n'a eu qu'à tendre la jambe pour expoiter son bon centre et faire 0-1 après 25 minutes.

Sur sa lancée, l'ancien attaquant de Tottenham a doublé la mise trois minutes plus tard, profitant d'une grosse erreur de la défense campinoise (28e, 0-2). Dans tous les bons coups, Janssen est ensuite à l'assist sur le 0-3 signé Christopher Scott juste avant la mi-temps.

Journée portes ouvertes au Kuipje

Très affaibli par la carte rouge de Bayram, Westerlo a de nouveau pris l'eau au retour des vestiaires. Mais la transversale et Andreas Jungdal ont gardé le score en l'état. Le Kuipje a même trouvé une raison de se réjouir lorsqu'Isa Sakamoto a profité d'une mauvaise intervention de Tsunashima pour sauver l'honneur (57e, 1-3).



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Mais la joie aura été de courte durée : deux minutes plus tard, Westerlo offrait le 1-4 sur un plateau à l'Antwerp. Gyrano Kerk ne s'est pas fait prier pour redonner trois buts d'avance aux siens. La nouvelle réduction du score de Shunsuke Saito en fin de temps réglementaire a encore failli être passée sous silence par le 2-5 signé Janssen dans la foulée, mais le Néerlandais a finalement été privé d'un triplé par le VAR.

Qu'importe pour le Great Old, enchaîne une nouvelle victoire pour revenir à hauteur du Standard, à deux points de Westerlo et à trois points de Genk.