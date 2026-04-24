Suivi respecté, note sur la recherche d'investisseurs : ce que dit le rapport de la Commission sur le Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Suivi respecté, note sur la recherche d'investisseurs : ce que dit le rapport de la Commission sur le Standard
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Un rapport bien différent d'il n'y a pas si longtemps pour le Standard, qui a obtenu sa licence européenne et pour la D1A sans encombre, ce vendredi. Le Matricule 16 reste soumis à un contrôle mensuel, mais le respecte jusqu'à présent parfaitement.

Le verdict de la Commission des licences a confirmé les bonnes nouvelles déjà présagées pour le Standard de Liège, qui a obtenu à la fois sa licence européenne, pour la D1A et pour la D1B pour la saison 2026-2027.

Comme mentionné dans la décision de la saison dernière, le club liégeois a néanmoins été soumis à un contrôle mensuel de ses comptes. "La Commission des Licences souligne que ce suivi a été scrupuleusement respecté à ce jour par le club", écrit-elle dans son rapport du Matricule 16.

Le Standard reste soumis à un suivi, mais le respecte jusqu'à présent parfaitement

Un suivi et une demande d'envoi d'absolument toutes les preuves de paiement qui restera d'actualité la saison prochaine, compte tenu "de la situation actuelle du club et de la recherche de nouveaux investisseurs, des pertes considérables subies par le club ces dernières saisons, du fonds de roulement net négatif du club au 31 décembre 2025 et de la perte budgétée pour la saison actuelle et celle à venir."

Quant à l'octroi de la licence professionnelle au Standard, la Commission se justifie. "Tous les montants dus et exigibles en vertu des contrats de travail (salaires, primes, indemnités de rupture de contrat, avantages de toute nature, …) ont été payés aux joueurs, tant pour ceux dont le contrat est encore en cours que pour ceux dont le contrat a déjà pris fin, tous les montants en matière de sécurité sociale (ONSS) et de précompte professionnel ont été payés."

De plus, "il n’y a pas d’arriéré au niveau de la TVA, toutes les primes en matière d’assurance groupe ont été payées, toutes les primes en matière d’assurance contre les accidents de travail ont été régulièrement payées, il n’y a pas d’arriéré en matière de dette à la Fédération, tous les montants dus en matière de location de stade de football ont été payés. Le club à ce jour satisfait à l'article P5.1 à 8 du règlement fédéral et s'engage à y satisfaire durant toute la saison 2026-2027."

La recherche d'investisseurs mentionnée dans le rapport de la Commission

Un rapport nettement différent qu'il n'y a pas si longtemps, donc, pour le Standard. En fin d'article, un élément concernant la recherche d'investisseurs a également été mentionné. "Lors de la demande de licence pour la saison 2025-2026, le club était en processus de vente. Dans ce contexte, la société ACAP (ACM DELEGATE LLC) avait repris le contrôle du football groupe de 777 Partners/Nutmeg."

"En mai 2025, la SRL SDL Holding a été constituée, avec à sa tête le CEO du club, Giacomo Angelini. Un accord de vente a ensuite été conclu avec la société ACAP (ACM Delegate LLC) afin de reprendre l’ensemble des actions du club qu’elle détenait. Cette opération s’est accompagnée d’une augmentation de capital."

"En parallèle, dans le cadre de cette opération, SDL Holding a mis en place un mécanisme de financement (Revolving Credit Facility) avec ACM Delegate, permettant au club de bénéficier d’un prêt via sa nouvelle structure actionnariale. Dans ce contexte, le club est actuellement à la recherche d'investisseurs et a fourni toutes les explications par rapport à cela", assure la Commission des Licences.

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