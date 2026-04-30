🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

Romelu Lukaku s'est entraîné au Proximus Basecamp de Tubize ce jeudi, rapportent le Nieuwsblad et La Dernière Heure. Le Diable Rouge poursuit sa rééducation en Belgique.

Big Rom a été aperçu en train de s'entraîner avec un jeune gardien au centre d'entraînement. Il a notamment travaillé les tirs aux buts.

Le retour de Romelu Lukaku avec Naples semble en bonne voie, mais on ignore réellement quand il aura lieu, et s'il aura finalement vraiment lieu. Le buteur n'a finalement pas écopé de sanction sportive mais uniquement d'une sanction financière de 150 000 euros d'amende.

🇧🇪🔜 | Romelu Lukaku a été repéré au Proximus Basecamp en train de travailler aux tirs au but avec un jeune gardien ⚽️



Son retour semble imminent, malgré la fin de saison qui arrive. Pour rappel, la sanction du Napoli n’est que financière (150k€ d’amende)



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Récemment interrogé par DAZN, son entraîneur, Antonio Conte, s’était exprimé au sujet de l’attaquant belge : "Je suis déçu par Romelu Lukaku. Il n’est même pas venu me dire bonjour, je ne lui ai pas parlé. Il était là, près de mon bureau, et nous n’avons pas échangé. Je ne m’attendais pas à cela."

Son dernier match remonte à début mars

Le dernier match officiel auquel a pris part Romelu Lukaku remonte au 6 mars dernier. Il était monté en toute fin de rencontre lors d'un match entre Naples et le Torino (2-1).





L'objectif ultime de Romelu Lukaku est de toute façon clair : être prêt pour la Coupe du monde 2026. Le tournoi démarrera le 15 juin prochain pour les Diables Rouges, qui affronteront l'Égypte. Ensuite, ils défieront l’Iran le 21 juin et la Nouvelle-Zélande le 27 juin.