Tottenham évite le cauchemar : les Spurs restent en Premier League, West Ham relégué

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Tottenham évite le cauchemar : les Spurs restent en Premier League, West Ham relégué
Photo: © photonews

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La Premier League a livré ses derniers verdicts, mais c'est surtout en bas de tableau qu'on attendait de savoir si Tottenham resterait au sein de l'élite.

Le scénario était clair comme de l'eau de roche : si Tottenham ne s'inclinait pas contre Everton ce dimanche à la maison, les Spurs restaient en Premier League. Et ce quel que soit le score de West Ham United dans l'autre rencontre du soir entre les Hammers et Leeds.

Un but de Joao Palinha en fin de première période (42e) a suffi au bonheur de Tottenham - ou au moins à éviter le stress, car parler de bonheur serait exagéré au vu de la saison dramatique vécue par les Spurs. 

West Ham, de son côté, avait fait le job et battu Leeds United (3-0) mais resteront coincés dans la zone rouge, à deux unités de Tottenham. Le club de l'est de Londres redescend en Championship, accompagnant Burnley et Wolverhampton. 

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