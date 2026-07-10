Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint
Photo: © photonews
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Genk est confronté à une double crise au niveau de son staff technique alors que la nouvelle saison va seulement recommencer. Après le départ imminent de Nicky Hayen, Johan Van Rumst a lui aussi décidé de quitter le club de manière inattendue.

La préparation estivale de Genk est en train de tourner au cauchemar. Si les Limbourgeois ont déjà remporté deux matchs amicaux face à l'Eendracht Termien (5-1) et à Beveren (2-1), d'importants obstacles surgissent à l'approche de la reprise du championnat.

Van Rumst démissionne à la surprise générale

Le départ de Nicky Hayen est désormais imminent. L'entraîneur principal de Genk va rejoindre Burnley, une information connue depuis plusieurs jours. Lors du match amical contre Beveren, son adjoint Johan Van Rumst avait pris place sur le banc, assurant l'intérim.

Mais cette parenthèse aura été de très courte durée. Selon Het Laatste Nieuws, Van Rumst a lui aussi décidé de quitter immédiatement les "Schtroumpfs", une décision qui constitue une véritable surprise. L'entraîneur adjoint figurait pourtant parmi les candidats pressentis pour succéder à Nicky Hayen, mais cette hypothèse est désormais définitivement écartée.

Genk perd son T1 et son T2 en quelques jours

Les raisons de ce départ immédiat ne sont pas encore connues, mais le timing est pour le moins surprenant. En l'espace de quelques jours, Genk perd non seulement son entraîneur principal, mais aussi son adjoint. Une situation dont n'importe quel club se passerait volontiers, surtout en pleine préparation de la nouvelle saison.

Johan Van Rumst avait rejoint le club en 2018 avant de suivre Philippe Clement au Club de Bruges, puis à l'AS Monaco. Son aventure sur le Rocher avait pris fin en juin 2023. En janvier 2025, il était revenu au Racing Genk pour prendre les commandes du Jong Genk.

Il a dirigé l'équipe des U23 durant 28 rencontres avant de devenir, au début de cette année, l'adjoint de Nicky Hayen au sein de l'équipe première. Genk est désormais contraint de trouver dans l'urgence un nouvel entraîneur principal ainsi qu'un nouvel entraîneur adjoint.

La direction sportive dispose de très peu de temps pour reconstruire son staff technique. Pendant ce temps, la préparation se poursuit et le groupe doit continuer à travailler en vue de la reprise du championnat sans encadrement sportif permanent.

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