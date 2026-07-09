Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

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Le Standard de Liège a annoncé dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi qu'il interjetait finalement appel de la décision disciplinaire rendue le 24 juin, après avoir appris que le Parquet de l'Union belge avait lui-même décidé de faire appel.