Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

Après Emin Bayram, c'est Bryan Reynolds qui a fait ses adieux au Kuipje. L'Américain s'est engagé avec le Stade Rennais et les Campinois devraient empocher une belle indemnité de transfert.

Bryan Reynolds quitte Westerlo et poursuivra sa carrière au Stade Rennais. Le club français a officialisé l'arrivée du latéral droit américain. Pour les Campinois, il s'agit déjà du deuxième départ de la journée après celui d'Emin Bayram.

Westerlo encaisse plusieurs millions d'euros

Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le transfert rapporterait environ 4,5 millions d'euros à Westerlo. Une somme supérieure à la valeur marchande actuelle de Reynolds, estimée à 3,5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Ce départ de Bryan Reynolds semblait d'ailleurs inévitable. Le défenseur de 25 ans était encore sous contrat avec Westerlo jusqu'en juin 2027, mais le club campinois voulait encore obtenir une indemnité de transfert conséquente. Après plusieurs saisons convaincantes au Kuipje, l'Américain suscitait depuis longtemps l'intérêt de clubs étrangers.

Un cadre de l'équipe

Bryan Reynolds s'est imposé comme l'un des visages emblématiques de Westerlo. Il a disputé 146 rencontres sous les couleurs campinoises, inscrivant 5 buts et délivrant 17 passes décisives. Sa vitesse et ses montées offensives sur le flanc droit ont souvent fait la différence.

De l'AS Rome à Westerlo

L'Américain a débuté sa carrière professionnelle au FC Dallas. Ses performances aux États-Unis lui ont valu un transfert vers l'AS Rome au début de l'année 2021, contre une indemnité avoisinant les 7 millions d'euros.





Il n'est toutefois jamais parvenu à s'imposer dans la capitale italienne. En janvier 2022, il a été prêté à Courtrai, où il a découvert le football belge. Six mois plus tard, il a été prêté à Westerlo.

C'est là qu'il a trouvé la stabilité recherchée. Après une première saison en prêt, Westerlo a levé l'option pour le recruter définitivement. Reynolds est ensuite devenu un titulaire indiscutable, enchaînant les saisons avec un temps de jeu élevé.

Sur le plan international, le latéral droit compte 7 sélections avec les États-Unis, pour 1 but inscrit. Insuffisant cependant pour être appelé par Mauricio Pochettino pour ce Mondial.

Un nouveau défi à Rennes

En rejoignant Rennes, Reynolds aura désormais l'occasion de faire ses preuves en Ligue 1. Westerlo perd une nouvelle pièce maîtresse de son onze de base, mais réalise une très belle opération financière.

International avec les États-Unis, révélé en MLS, décisif en Belgique, Bryan Reynolds est Rouge et Noir 🆕



Une arrivée validée par @hellowork. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 9, 2026

Bryan Reynolds est revenu sur ce transfert sur le site officiel de son nouveau club. "On m’a décrit Rennes comme un grand club du championnat de France. C'est une nouvelle marche qui est haute et j'espérais que le deal allait être conclu rapidement. J’étais très pressé d’arriver ici, c’est logique d’accepter un tel challenge avec l’Europa League. C'est fou de jouer dans ce genre de club, qui joue tous les matchs pour gagner, habité par l'objectif de prendre tous les points. Le club ne m’aurait pas signé s'il ne me pensait pas capable de jouer à ce niveau. Je dois prouver que je suis prêt, pour le coach, les coéquipiers et le club."