Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
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Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter
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La conférence de presse de Luis de la Fuente a été longue et au final fort peu riche en enseignements. Une chose est sûre : le sélectionneur de l'Espagne est très serein... et ne veut pas encore parler de la France.

Une demi-heure de conférence de presse, avec presque uniquement des questions en espagnol, souvent fort longues et auxquelles Luis de la Fuente a répondu de manière tout aussi volubile... mais également habile. Ainsi, la deuxième question du soir faisait déjà état du match d'après, à savoir la demi-finale à venir contre la France, qui venait de battre le Maroc.

"Bien sûr que j'ai vu le match de la France, qui méritait sa victoire face au Maroc. C'est une très bonne équipe, mais ça, vous le savez tous. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la France : demain, c'est un adversaire très difficile qui nous attend", prévient De la Fuente. "Nous n'allons pas parler de la demi-finale maintenant, nous aurons le temps de le faire si nous nous qualifions".

L'Espagne favorite ? De La Fuente s'en préoccupe peu 

"La Belgique a des joueurs dans les meilleurs championnats du monde, des joueurs qui savent comment gagner des titres. À ce stade, il reste les huit meilleures équipes du monde, quoi qu'il en soit", souligne le sélectionneur de l'Espagne. Peu importe que la Roja n'ait pas encore vraiment dominé ses adversaires comme elle en a l'habitude.

"Je suis très content d'être en quarts, car certaines grandes nations n'y sont pas. La confiance grandit avec les matchs, et après notre match contre le Portugal, qui était bon, nous arrivons donc confiants pour le match de demain", assure Luis de la Fuente. L'Espagne, bien sûr, sera favorite mais cela importe peu, affirme le coach des champions d'Europe 2024.

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"Ca ne me met pas de pression, non. C'est un compliment d'être favori, cela signifie que ton travail est vu comme bon et que tu es considéré comme un adversaire dangereux", sourit De la Fuente. "Mais ça ne doit pas nous mettre de pression. Tu ne dois pas te laisser impacter par les choses sur lesquelles tu n'as aucune influence".

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