Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Que va faire Rudi Garcia face à l'Espagne ? La performance collective contre les États-Unis a répondu à beaucoup d'interrogations, mais au moins un changement sera forcé.

Commençons par les certitudes : Thibaut Courtois verra certainement encore Brandon Mechele et Nathan Ngoy être associés en défense. Ce dernier a été très impressionnant face aux USA, et sa vitesse a parfaitement compensé les soucis rencontrés par Mechele contre le Sénégal, comme prévu. Dommage pour Arthur Theate qui est loin d'avoir démérité.

Une défense à trois aurait été une option plus que crédible face à l'Espagne, mais sans Amadou Onana, ce plan tombe très probablement à l'eau. À moins bien sûr que Rudi Garcia décide de glisser, entre Mechele et Ngoy, Axel Witsel ou... Zeno Debast, ce qui paraît fort peu probable. Mais avec le Français, on ne sait jamais, et un trio Mechele-Witsel-Ngoy ne nous choquerait en réalité même pas.

Qui pour remplacer Amadou Onana ?

Sur les flancs, Maxim De Cuyper et Timothy Castagne restent les choix prioritaires, Meunier paraissant désormais bien plus à même d'apporter quelque chose pour la dernière demi-heure. Dans l'entrejeu, Nicolas Raskin sera chargé du rôle de seul milieu défensif : il est la seule option restante à ce poste au vu du forfait d'Onana et si on considère que Witsel n'est plus vraiment taillé pour répondre au jeu rapide de la Roja (sauf, donc, en défense centrale).

Mais quid du joueur qui accompagnera Youri Tielemans ? S'agira-t-il de Hans Vanaken ou de Kevin De Bruyne ? Beaucoup pensent que le Brugeois démarrera. Ce n'est pas notre cas. Kevin De Bruyne a été laissé au repos lors du match suivant mais son expérience du plus haut niveau et son génie seront nécessaires dans une telle rencontre.

Devant, Trossard est évidemment une certitude, et De Ketelaere débutera en pointe après ses deux buts contre les États-Unis. Et on ose dire que Lukebakio commencera aussi. Il a fait bonne impression tant offensivement que défensivement, tandis que Doku traverse ce tournoi en fantôme et n'amène pas la sécurité défensive nécessaire devant De Cuyper.



Lire aussi… Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne›

Notre composition probable :

Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin, Tielemans, De Bruyne - Trossard, De Ketelaere, Lukebakio.