Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Florent Malice
Florent Malice depuis Los Angeles
| Commentaire
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Que va faire Rudi Garcia face à l'Espagne ? La performance collective contre les États-Unis a répondu à beaucoup d'interrogations, mais au moins un changement sera forcé.

Commençons par les certitudes : Thibaut Courtois verra certainement encore Brandon Mechele et Nathan Ngoy être associés en défense. Ce dernier a été très impressionnant face aux USA, et sa vitesse a parfaitement compensé les soucis rencontrés par Mechele contre le Sénégal, comme prévu. Dommage pour Arthur Theate qui est loin d'avoir démérité.

Une défense à trois aurait été une option plus que crédible face à l'Espagne, mais sans Amadou Onana, ce plan tombe très probablement à l'eau. À moins bien sûr que Rudi Garcia décide de glisser, entre Mechele et Ngoy, Axel Witsel ou... Zeno Debast, ce qui paraît fort peu probable. Mais avec le Français, on ne sait jamais, et un trio Mechele-Witsel-Ngoy ne nous choquerait en réalité même pas.

Qui pour remplacer Amadou Onana ? 

Sur les flancs, Maxim De Cuyper et Timothy Castagne restent les choix prioritaires, Meunier paraissant désormais bien plus à même d'apporter quelque chose pour la dernière demi-heure. Dans l'entrejeu, Nicolas Raskin sera chargé du rôle de seul milieu défensif : il est la seule option restante à ce poste au vu du forfait d'Onana et si on considère que Witsel n'est plus vraiment taillé pour répondre au jeu rapide de la Roja (sauf, donc, en défense centrale).

Mais quid du joueur qui accompagnera Youri Tielemans ? S'agira-t-il de Hans Vanaken ou de Kevin De Bruyne ? Beaucoup pensent que le Brugeois démarrera. Ce n'est pas notre cas. Kevin De Bruyne a été laissé au repos lors du match suivant mais son expérience du plus haut niveau et son génie seront nécessaires dans une telle rencontre. 

Devant, Trossard est évidemment une certitude, et De Ketelaere débutera en pointe après ses deux buts contre les États-Unis. Et on ose dire que Lukebakio commencera aussi. Il a fait bonne impression tant offensivement que défensivement, tandis que Doku traverse ce tournoi en fantôme et n'amène pas la sécurité défensive nécessaire devant De Cuyper. 

Lire aussi… Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Notre composition probable :

Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin, Tielemans, De Bruyne - Trossard, De Ketelaere, Lukebakio.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (10/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne
Kevin De Bruyne

Plus de news

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

19:00
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

18:30
Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun Interview

Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Bayram - Verhaeghe - Khalaili

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Bayram - Verhaeghe - Khalaili

19:48
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

19:30
Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

19:30
Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

18:00
Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

17:20
Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match" Interview

Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

07:40
Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

16:40
1
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

07:00
Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

16:00
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

06:00
Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

15:30
Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

15:00
Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

14:30
Un international congolais en route vers la Belgique ?

Un international congolais en route vers la Belgique ?

14:00
🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

13:00
Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

13:30
Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

12:00
Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

12:30
Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

09:20
Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

11:30
Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

10:58
2
Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

10:00
Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

10:20
1
LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

10:10
Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

00:12
Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

09:40
1
Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

21:10
OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

08:30
Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

08:00
Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

07:20
Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

08/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 09/07 Maroc Maroc
Espagne Espagne 10/07 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine ...-... Suisse / Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved