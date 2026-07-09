Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

Le Club de Bruges a communiqué avec une immense émotion l'obtention de son permis pour la construction de son nouveau stade. Une nouvelle à laquelle ont réagi les Blauw & Zwart, mais aussi le Cercle de Bruges, qui ne veut pas être en reste.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce jeudi. Après plus de deux décennies, un feu vert est enfin tombé pour la construction d'un nouveau stade sur le site olympique de Bruges. Une nouvelle à laquelle le Club a réagi dans un communiqué.

Le Club euphorique grâce au permis de construire son nouveau stade

L'avocat des Blauw & Zwart, Pieter-Jan Defoort, a également fait part de son soulagement au micro de Sporza. "Quand la nouvelle est tombée, on a poussé des cris de joie ici avec nos collègues. C’est un énorme poids qui nous tombe des épaules. Et mon contact dans les bureaux du Club était également très euphorique."

"Le Conseil a estimé que le dossier introduit par la ministre était très solidement étayé sur tous les points. Selon le Conseil, le plan de mobilité tel qu’il a été présenté est bien ficelé. Et surtout : ce plan de mobilité améliore nettement la situation pour le voisinage au lieu de la dégrader."

"À l’heure actuelle, par exemple, 8.000 voitures doivent trouver une place de parking les jours de match. Avec le nouveau stade, ce chiffre sera ramené à 3.600 voitures, qui ne seront plus garées dans les rues, mais sur un parking prévu à proximité immédiate du stade."

Club Brugge is enorm verheugd dat na meer dan twintig jaar een definitieve en uitvoerbare vergunning is bekomen voor de bouw van haar nieuw stadion. 🏟️💙🖤



We zullen op geregelde tijdstippen iedereen informeren via onze Clubkanalen.



ℹ️: https://t.co/ACAZRhFnBp pic.twitter.com/uMRpsgPDuv



— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2026

Et qu'en pense le Cercle de Bruges ?

Le Cercle a également réagi sur ses canaux officiels. Les Groen & Zwart ont fait savoir qu'ils espéraient aussi disposer d'un nouveau stade, d'une capacité minimale de 8.500 places.

"Le Cercle de Bruges prend acte de la décision du Conseil des litiges en matière d'autorisations concernant le permis d'aménagement du site Jan Breydel. Conformément à l’accord-cadre conclu en 2021 entre le Cercle de Bruges et la ville de Bruges, le club souligne que la continuité du 'Groen-Zwart' et de son centre de formation restera garantie à tout moment."

"En ce qui concerne les projets de construction d’un stade sur mesure, le Cercle a mené ces derniers mois plusieurs discussions avec des propriétaires fonciers à Bruges. L’ambition du Cercle reste de réaliser son propre stade à Bruges, d’une capacité d’au moins 8 500 spectateurs, sur le modèle de l’Easi Arena de La Louvière. Le Cercle espère donc que la décision prise aujourd’hui pourra servir de catalyseur à son propre projet."