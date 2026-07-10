Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

Le Sporting d'Anderlecht aurait aimé s'attacher les services d'Emmanuel Fejokwu, mais la jeune pépite anglo-néerlandaise débarque finalement du côté du Club de Bruges. Il évoluera d'abord en Challenger Pro League, mais peut rêver du noyau A à moyen terme.

"Le Club NXT a trouvé un accord avec Emmanuel Fejokwu. Le défenseur de 16 ans arrive en provenance de West Ham United et signe un contrat jusqu'en 2029 avec les Blauw-Zwart, sous réserve de l'approbation administrative de la FIFA, comme prévu pour les transferts internationaux de joueurs mineurs."

"Fejokwu (16 ans) est un défenseur polyvalent, capable d'évoluer comme arrière droit ou dans l'axe. Né aux Pays-Bas, il a déménagé très jeune en Angleterre, où il a été formé à West Ham United", a indiqué le Club de Bruges dans un communiqué publié pour officialiser l'accord.

Un grand talent anglo-néerlandais à Bruges

"La saison dernière, il a joué pour le club londonien en Premier League U18, soit trois catégories d'âge au-dessus de la sienne. Au niveau international, ce jeune Anglo-Néerlandais a déjà porté les couleurs des Pays-Bas et de l'Angleterre chez les U15 et U16."

Le jeune talent ne rejoindra officiellement la Venise du Nord que dans quelques jours. "Dès que les dernières formalités administratives seront terminées, Emmanuel rejoindra le Club NXT U23. Bienvenue, Emmanuel !"

Le Club de Bruges devance plusieurs prétendants, dont Anderlecht, pour Fejokwu

West Ham United aurait aimé conserver son jeune joueur, qui voulait cependant changer d'air. Fejokwu n'avait pas l'intention de signer un contrat professionnel chez les Hammers et demandait prudemment un transfert depuis quelque temps.





L'intérêt ne manquait pas, de nombreuses équipes voyant en ce prodige de seize ans un grand potentiel après ses belles prestations chez les jeunes de West Ham. L'international anglais U16 s'est distingué, ce qui n'a notamment pas échappé au Sporting d'Anderlecht. Les Mauves souhaitaient également l'attirer et avaient déjà pris des renseignements l'hiver dernier, mais ils repartent donc officiellement bredouilles dans ce dossier.