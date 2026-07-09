Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Engelhardt - Kaba

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Engelhardt - Kaba

OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

Auteur du but qui a permis à OHL d'éviter les Relegation Play-offs, Sory Kaba quitte le club. L'attaquant guinéen s'est engagé avec Al-Dhafra, aux Émirats arabes unis. (Lire la suite)

Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Alors que Raphael Onyedika est annoncé sur le départ, les champions en titre doivent plancher sur sa succession. Et l'un des hommes envisagés par le board "blauw en zwart" se nomme Yannik Engelhardt. (Lire la suite)

Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Courtrai continue de se renforcer pour réussir son retour parmi l'élite. Après Suf Podgoreanu et Ken Masui, c'est Harrison Murray-Campbell qui débarque au stade des Éperons d'or. Le défenseur central de 19 ans est prêté par Chelsea. (Lire la suite)