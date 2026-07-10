Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Sur la touche à Côme, Ignace Van der Brempt pourrait se relancer du côté de Sassuolo, qui s'intéresse à sa situation. L'ancien joueur du Club de Bruges pourrait dès lors se relancer dans une belle équipe de Serie A.

International espagnol à 110 reprises, membre de l’équipe ayant réalisé le mythique triplé Euro 2008 - Coupe du monde 2010 - Euro 2012, Cesc Fàbregas est l’entraîneur de Côme, en Serie A, depuis juillet 2024.

Sa première expérience dans un nouveau rôle s’avère prometteuse, puisque Côme a terminé quatrième de Serie A la saison dernière et s'est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ambitieux, le club n’a terminé qu’à cinq longueurs de la deuxième place du Napoli et voudra à nouveau jouer un rôle important dans la course aux places européennes la saison prochaine.

L’ancien joueur d’Arsenal, du FC Barcelone, de Chelsea, de Monaco et de... Côme a son mot à dire sur le recrutement du club et a identifié au moins un joueur qu’il ne veut plus dans son noyau la saison prochaine : notre compatriote Ignace Van der Brempt, comme nous vous en parlions dès le mois de juin.

Sassuolo pourrait relancer Ignace Van der Brempt

Arrivé en provenance de Salzbourg l’été dernier contre cinq millions d’euros, l’ancien Diablotin du Club de Bruges qui a pris part à vingt rencontres de championnat cette saison, pour une petite dizaine de titularisations seulement, ne fait plus partie des plans de l'entraîneur espagnol et peut se trouver un nouveau défi cet été. Ce n'est pas encore le cas, mais un prétendant se manifesterait et pourrait tenter le coup.



En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, qui avait déjà révélé le départ futur d'Ignace Van der Brempt, Sassuolo, onzième du championnat la saison dernière, étudierait sa situation avec attention. Notre compatriote pourrait donc rester en Italie, au même titre que son coéquipier de Côme Mergim Vojvoda, qui pourrait également quitter le lac, direction Monza et le bord du circuit automobile.