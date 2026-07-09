Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"
Photo: © photonews
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Pas encore à son meilleur niveau dans cette Coupe du monde 2026, Lamine Yamal veut passer à la vitesse supérieure en quarts de finale contre la Belgique. La pépite espagnole envoie, là, un petit message aux Diables Rouges.

Blessé pendant deux mois juste avant le début de la compétition, Lamine Yamal n'affiche pas encore son meilleur niveau dans cette Coupe du monde 2026, lui qui avait porté l'Espagne jusqu'à la victoire finale lors de l'Euro 2024.

Lamine Yamal veut passer la seconde face aux Diables Rouges

La pépite du FC Barcelone accumule cependant du temps de jeu, va de mieux en mieux et arrive dans ses matchs préférés. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le joueur de 18 ans a prévenu qu'il voulait retrouver sa pleine forme avant d'affronter la Belgique en quarts de finale.

"Je crois pouvoir faire mieux. Je suis très exigeant envers moi-même. Je ne suis pas satisfait de mes performances (...) J'ai été absent pendant presque deux mois, et ce n'est pas la même chose que d'avoir déjà enchaîné sept matchs. Je dois continuer à toucher le ballon, à jouer, à accumuler du temps de jeu et, évidemment, ce match référence viendra."

"Ce sont ces moments-là, à partir des huitièmes et des quarts de finale, qui restent gravés dans les mémoires. C'est à ce moment-là que je suis le plus motivé. J'ai abordé ce parcours avec sérénité pour arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens en pleine forme et impatient de montrer ce que représente l'Espagne et ce dont je suis capable."

Il devra passer sur le corps de Thibaut Courtois

Allons-nous dès lors voir le vrai Lamine Yamal à partir des quarts de finale ? "Oui, je le pense. Plus les matchs importants approchent, les demi-finales ou la finale, mieux je joue. Je n'ai jamais été le meilleur joueur en phase de groupes, mais ça ne m'inquiète pas. Je sais que j'aurai l'occasion de le prouver et j'espère que le match contre la Belgique sera une belle victoire pour toute l'équipe", a répondu le joueur du Barça.

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Pour que ça soit une belle victoire, Lamine Yamal devra peut-être trouver la solution lui-même face à Thibaut Courtois, un gardien qu'il connaît particulièrement bien et qu'il respecte. Les deux joueurs se sont croisés à cinq reprises lors des Clasicos espagnols : une victoire pour Courtois, quatre pour Yamal, qui a trouvé le chemin des filets à deux reprises face à notre compatriote.

"Oui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Cela va compliquer les choses, mais comme toujours, je jouerai avec la ferme intention de gagner, sans me soucier d'un joueur en particulier", a conclu Lamine Yamal, qui envoie donc, là, un petit message aux Diables Rouges.

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