Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

La rencontre amicale prévue ce samedi entre le Standard et les Francs Borains ne se disputera finalement pas à Spa mais à huis-clos au centre d'entraînement du club liégeois.

Le Standard devait normalement affronter les Francs Borains à Spa, ce samedi 11 juillet à 16 heures, mais il n'en sera rien. Si le match est bien maintenu, il se disputera sans public, à huis-clos donc, au centre d'entraînement du club liégeois.

Terrain impraticable

Le Standard annonce par voie de communiqué sur son site officiel que "malgré tous les efforts mis en œuvre par les organisateurs avec l’aide des consultants de notre club, la canicule exceptionnelle de ces dernières semaines rend le terrain spadois insuffisamment praticable pour la tenue du match amical opposant nos couleurs aux Francs Borains, après un ultime contrôle effectué ce jeudi en fin de journée."

Le Standard estime donc qu'il n'a dès lors pas d'autres choix que de jouer cette joute amicale dans son centre d'entraînement. Le match se disputera toujours à 16 heures, mais le public ne pourra pas y assister.

Le Standard indique que ses supporters pourront néanmoins suivre la rencontre en direct grâce à ses partenaires QU4TRE et Sudinfo. Comme c'était déjà le cas lors des deux premiers duels amicaux de la saison contre Verlaine et Aubel.

Un amical sera-t-il reprogrammé à Spa ?



Les clubs du Standard et de Spa examineront aussi ensemble la possibilité de reprogrammer une rencontre amicale dans la ville d'eau en cours de saison pendant une trêve internationale ou, à défaut, lors de la préparation de la saison 2027-2028.