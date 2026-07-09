Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Relégué en D1 FFA, l'Olympic a mis du temps avant de lancer son mercato. Après avoir annoncé le nom de son nouvel entraîneur en début de semaine, les "Dogues" ont officialisé leurs deux premières recrues. Et elles arrivent toutes deux du RAEC Mons.

Fraîchement relégué en D1 FFA, l’Olympic Charleroi aurait espéré tenir un peu plus longtemps au sein d'une Challenger Pro League à laquelle il avait accédé à peine une saison auparavant, après un titre de champion de ce qui s'appellait encore D1 ACFF.

Après un exercice catastrophique conclu à la dernière place, avec seulement 17 unités engrangées en 32 sorties, trois petites victoires et surtout aucune à la Neuville, les "Dogues" ont vu leur niche réduite en cendres.

Un nouveau directeur technique et un nouvel entraîneur

Le club a d'abord trouvé un directeur sportif en la personne de Dante Brogno, qui reprend du service dans le milieu du foot après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant une année et demie pour s'occuper de son frère Toni, atteint d'un cancer.

L'ancien buteur du Sporting de Charleroi a désigné ce lundi un nouvel entraîneur. Il s'agit de Kévin Caprasse. L'homme est surtout connu dans la région liégeoise où il a été à la tête du RDC Cointe, de Solières, avant d'intégrer le centre de formation du Standard, où il sera notamment assistant du SL 16 entre juillet 2022 et janvier 2023. La saison dernière, il avait pris en charge Seraing, qui avait d'ailleurs affronté l'Olympic à une reprise. Les "Métallos" l'avaient emporté 3-1.

L'Olympic pioche du côté des anciens Montois

Désormais en place, Kévin Caprasse peut commencer à valider les recrues proposées par Dante Brogno. Ce mercredi, les "Dogues" annonçaient le recrutement de Maxime Vandermeulen pour défendre leurs perches la saison prochaine.

Lire aussi… Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

Grand artisan des résultats des "Dragons" ces dernières années, il avait perdu sa place de titulaire en cours de saison avant d'être prié de quitter le stade Tondreau, avec effet immédiat, en avril dernier. Selon les bruits de couloir, il existait un désaccord entre le staff et le joueur.

Vandermeulen retrouvera à ses côtés un de ses anciens partenaires sous le maillot rouge et blanc du club qui a retrouvé le matricule 44 : Axel Benoît, que le RAEC Mons a décidé de laisser partir libre à la fin de cette saison.

Âgé de 26 ans, le Français connaît bien la 1ere division amateurs puisqu'il vient d'y jouer trois saisons consécutives. Tout d'abord à la RAAL, un exercice à 16 matchs et 1 but avant de rejoindre le RAEC Mons les deux dernières saisons avec respectivement 29 et 30 rencontres jouées.

Ces deux recrues doivent permettre d'apporter de l'expérience et du sérieux à un club qui a plutôt été habitué à susciter les moqueries lors des 12 derniers mois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Olympic Charleroi
Axel Benoît
Maxime Vandermeulen

Plus de news

Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

23:10
Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

23:10
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

22:50
Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

22:00
Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

21:40
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

20:47
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

20:40
Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun Interview

Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun

20:20
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

20:00
Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

19:30
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

19:30
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

19:00
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

18:30
Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

18:00
Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

17:20
Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

16:40
1
Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

16:00
Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

15:30
Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

15:00
Un international congolais en route vers la Belgique ?

Un international congolais en route vers la Belgique ?

14:00
Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

14:30
Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

13:30
🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

13:00
Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

12:30
Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

12:00
Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

11:30
Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

10:58
2
Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

10:20
1
LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

10:10
Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

10:00
Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

09:20
Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

09:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved