Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

Relégué en D1 FFA, l'Olympic a mis du temps avant de lancer son mercato. Après avoir annoncé le nom de son nouvel entraîneur en début de semaine, les "Dogues" ont officialisé leurs deux premières recrues. Et elles arrivent toutes deux du RAEC Mons.

Fraîchement relégué en D1 FFA, l’Olympic Charleroi aurait espéré tenir un peu plus longtemps au sein d'une Challenger Pro League à laquelle il avait accédé à peine une saison auparavant, après un titre de champion de ce qui s'appellait encore D1 ACFF.

Après un exercice catastrophique conclu à la dernière place, avec seulement 17 unités engrangées en 32 sorties, trois petites victoires et surtout aucune à la Neuville, les "Dogues" ont vu leur niche réduite en cendres.

Un nouveau directeur technique et un nouvel entraîneur

Le club a d'abord trouvé un directeur sportif en la personne de Dante Brogno, qui reprend du service dans le milieu du foot après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant une année et demie pour s'occuper de son frère Toni, atteint d'un cancer.

L'ancien buteur du Sporting de Charleroi a désigné ce lundi un nouvel entraîneur. Il s'agit de Kévin Caprasse. L'homme est surtout connu dans la région liégeoise où il a été à la tête du RDC Cointe, de Solières, avant d'intégrer le centre de formation du Standard, où il sera notamment assistant du SL 16 entre juillet 2022 et janvier 2023. La saison dernière, il avait pris en charge Seraing, qui avait d'ailleurs affronté l'Olympic à une reprise. Les "Métallos" l'avaient emporté 3-1.

L'Olympic pioche du côté des anciens Montois

Désormais en place, Kévin Caprasse peut commencer à valider les recrues proposées par Dante Brogno. Ce mercredi, les "Dogues" annonçaient le recrutement de Maxime Vandermeulen pour défendre leurs perches la saison prochaine.



Lire aussi… Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos›

Grand artisan des résultats des "Dragons" ces dernières années, il avait perdu sa place de titulaire en cours de saison avant d'être prié de quitter le stade Tondreau, avec effet immédiat, en avril dernier. Selon les bruits de couloir, il existait un désaccord entre le staff et le joueur.

Vandermeulen retrouvera à ses côtés un de ses anciens partenaires sous le maillot rouge et blanc du club qui a retrouvé le matricule 44 : Axel Benoît, que le RAEC Mons a décidé de laisser partir libre à la fin de cette saison.

Âgé de 26 ans, le Français connaît bien la 1ere division amateurs puisqu'il vient d'y jouer trois saisons consécutives. Tout d'abord à la RAAL, un exercice à 16 matchs et 1 but avant de rejoindre le RAEC Mons les deux dernières saisons avec respectivement 29 et 30 rencontres jouées.

Ces deux recrues doivent permettre d'apporter de l'expérience et du sérieux à un club qui a plutôt été habitué à susciter les moqueries lors des 12 derniers mois.