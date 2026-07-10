🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

Les Diables Rouges ont reçu la visite du roi Philippe avant leur quart de finale de Coupe du monde contre l'Espagne. Un soutien de taille supposé apporter un supplément d'âme aux hommes de Rudi Garcia, ce vendredi soir à Los Angeles.

Le roi Philippe a rendu visite aux Diables Rouges, à Los Angeles. Dans un timing qui n'avait rien d'un hasard. Ce vendredi soir, la Belgique s’attaque à la mission la plus difficile de son tournoi. L’Espagne fait partie des favoris au sacre final, mais les Diables Rouges espèrent répondre présents une nouvelle fois après leur solide prestation face aux États-Unis.

Le roi Philippe a dîné avec les joueurs et le staff, et s’est vu remettre un maillot signé par l’ensemble du groupe. Il s’est ensuite adressé directement à l’équipe. "Il y a quelques jours, j’ai regardé le match avec ma fille. Nous sommes restés debout jusqu’à deux heures du matin pour vous voir. C’était magnifique", a-t-il confié.

Le roi Philippe veut une victoire de sa Belgique contre l'Espagne

Le roi ne s’est ensuite pas contenté des compliments. "Je n’ai qu’un message : demain, vous devez gagner ! Et je suis sûr que ça va se passer. Cela dépend de vous. Merci."

Pour la Belgique, l’enjeu est énorme. En cas de victoire contre l’Espagne, les Diables décrocheront une place dans le dernier carré de la Coupe du monde pour la troisième fois de leur histoire, et la deuxième fois en huit ans. Et c’est la France qui s’y dresserait, après son succès 2-0 contre le Maroc jeudi soir.

La France comme potentielle demi-finale

Les Diables Rouges savent donc parfaitement ce qui pourrait suivre après l’Espagne. Mais avant cela, l’équipe de Rudi Garcia devra d’abord se défaire d’un adversaire particulièrement impressionnant depuis le début du tournoi, pour réaliser une performance similaire à celle du Brésil en 2018.



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La visite du roi avait évidemment pour but d’apporter un supplément de motivation au groupe. Et le fait qu’il ait lui-même veillé jusque tard dans la nuit pour regarder un match a été clairement apprécié au sein de la sélection. Ce vendredi, l'événement sera encore plus spécial, puisqu’il sera aussi présent au stade. Une présence royale qui doit offrir un supplément d'âme aux Diables Rouges pour ce tout grand rendez-vous.