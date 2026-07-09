Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

La FIFA a publié quelques statistiques intéressantes concernant les kilomètres courus par les joueurs disputant la Coupe du monde. Et dans ce domaine, les Diables rouges sont les plus forts comme en attestent les performances de Youri Tielemans et Tim Castagne.

Face à une équipe d'Espagne qui aime monopoliser le ballon (près de 66% depuis le début de la Coupe du monde), les Diables Rouges risquent de devoir beaucoup courir. Cela tombe bien, ils aiment bien cela ou plutôt ils excellent dans ce domaine au cours de ce Mondial si l'on en croit les statistiques publiées par la FIFA sur le nombre de kilomètres parcourus sur le terrain au cours du tournoi.

Standout statistics 📊



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Tielemans dépasse le Paraguayen Cubas

En effet, le joueur de la compétition qui a accompli la plus grande distance totale sur le terrain n'est autre que le capitaine diabolique Youri Tielemans. En cinq rencontres, il a couru 61,8 kilomètres, soit quasiment l'équivalent d'un marathon et d'un semi-marathon. Après le 1/16e de finale contre le Sénégal, Tielemans n'occupait que la 2e place du classement, à peine devancé de 40 mètres par le Paraguayen Andrés Cubas, qui a donc parcouru moins de kilomètres que le capitaine belge lors de son 1/8e de finale contre la France.

Le plus de bornes sur un match pour Castagne

Un autre de nos Diables occupe la première d'un autre classement : Timothy Castagne. L'Ardennais est le joueur du tournoi qui a parcouru le plus de bornes sur un seul match : 16,29. Dans son communiqué, la FIFA ne précise cependant pas lors dequel duel Castagne a réalisé cette performance. Mais cette dernière illustre en tout cas son activité incessante dans son couloirs droit.

Ces donnés statistiques montrent aussi toute l'intensité affichée par les hommes de Rudi Garcia dans cette Coupe du monde.



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En termes de vitesse de pointe, la plus haute marche du podium est occupée par Kylian Mbappée. L'attaquant des "Bleus" a en effet été flashé à 37,6 km/h.