Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La FIFA a publié quelques statistiques intéressantes concernant les kilomètres courus par les joueurs disputant la Coupe du monde. Et dans ce domaine, les Diables rouges sont les plus forts comme en attestent les performances de Youri Tielemans et Tim Castagne.

Face à une équipe d'Espagne qui aime monopoliser le ballon (près de 66% depuis le début de la Coupe du monde), les Diables Rouges risquent de devoir beaucoup courir. Cela tombe bien, ils aiment bien cela ou plutôt ils excellent dans ce domaine au cours de ce Mondial si l'on en croit les statistiques publiées par la FIFA sur le nombre de kilomètres parcourus sur le terrain au cours du tournoi.

Tielemans dépasse le Paraguayen Cubas

En effet, le joueur de la compétition qui a accompli la plus grande distance totale sur le terrain n'est autre que le capitaine diabolique Youri Tielemans. En cinq rencontres, il a couru 61,8 kilomètres, soit quasiment l'équivalent d'un marathon et d'un semi-marathon. Après le 1/16e de finale contre le Sénégal, Tielemans n'occupait que la 2e place du classement, à peine devancé de 40 mètres par le Paraguayen Andrés Cubas, qui a donc parcouru moins de kilomètres que le capitaine belge lors de son 1/8e de finale contre la France.

Le plus de bornes sur un match pour Castagne

Un autre de nos Diables occupe la première d'un autre classement : Timothy Castagne. L'Ardennais est le joueur du tournoi qui a parcouru le plus de bornes sur un seul match : 16,29. Dans son communiqué, la FIFA ne précise cependant pas lors dequel duel Castagne a réalisé cette performance. Mais cette dernière illustre en tout cas son activité incessante dans son couloirs droit.

Ces donnés statistiques montrent aussi toute l'intensité affichée par les hommes de Rudi Garcia dans cette Coupe du monde. 

Lire aussi… Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

En termes de vitesse de pointe, la plus haute marche du podium est occupée par Kylian Mbappée. L'attaquant des "Bleus" a en effet été flashé à 37,6 km/h.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (10/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne
Youri Tielemans
Timothy Castagne

Plus de news

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

20:47
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

20:40
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

20:00
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

19:00
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

23:10
Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

23:10
Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

22:31
Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun Interview

Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun

20:20
Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

21:40
Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

22:00
Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

21:20
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

19:30
Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

19:30
Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

18:00
Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

17:20
Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match" Interview

Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

07:40
Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

16:40
1
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

07:00
Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

16:00
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

06:00
Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

15:30
Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

15:00
Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

14:30
Un international congolais en route vers la Belgique ?

Un international congolais en route vers la Belgique ?

14:00
🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

13:00
Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

13:30
Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

12:00
Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

12:30
Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

09:20
Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

11:30
Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

10:58
2
Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 10/07 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved