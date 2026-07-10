Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche
Photo: © photonews

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Christos Tzolis sort d'une nouvelle saison XXL avec le Club de Bruges. Cela pourrait bien être sa dernière en Belgique.

Loïc Woos

Un accord aurait été trouvé entre Arsenal et Bruges pour Tzolis

On avance dans le dossier Christos Tzolis. Nos confrères britanniques du Sun font état d'un accord entre Arsenal et le Club de Bruges autour d'une indemnité de 35 millions de livres, soit 41 millions d'euros.

"La balle est désormais dans le camp d'Arsenal, qui doit donner son feu vert", écrit The Sun. Le joueur grec pourrait donc devenir le transfert le plus cher de l'histoire de notre Jupiler Pro League et rejoindre les champions d'Angleterre en titre, qui vont se séparer d'un certain Leandro Trossard, en partance pour la Turquie. Un coup en or.

Christos Tzolis sort d'une nouvelle saison XXL avec le Club de Bruges. Cela pourrait bien être sa dernière en Belgique.

Se rend-on vraiment compte des Playoffs disputés par Christos Tzolis ? Si le Club de Bruges a su renverser la situation face à l'Union Saint-Gilloise en tête du classement, il le doit en partie à son international grec. Tzolis a tout simplement survolé la dernière ligne droite avec...8 buts et 10 assists en 10 matchs de Playoffs.

Malgré une période plus creuse cet hiver (après sa désillusion au Soulier d'Or, mais surtout à cause de problèmes physiques, le natif de Thessalonique conclut la saison avec 22 buts et 29 assists en 51 matchs. Les calculs sont simples : une action décisive par match ; une moyenne démentielle sur une saison entière.

Après avoir déjà impressionné lors de sa première saison, Tzolis a mis la barre encore plus haut. Autant dire que ce n'est pas passé inaperçu sur le marché international. Selon The Athletic, Arsenal s'est joint à la liste des prétendants. Les Gunners pourraient arriver à leurs fins s'ils offrent 40 millions d'euros au Club de Bruges.

Christos Tzolis futur concurrent de Leandro Trossard à Arsenal ?

Parallèlement, le finaliste de la Ligue des Champions s'active également pour Morgan Rogers, qui a lui aussi passé plusieurs palliers avec Aston Villa. Deux dossiers qui, s'ils aboutissent, accroîtraient fortement la concurrence autour de Leandro Trossard, qui entre dans sa dernière année de contrat.

Loin de ces considérations londoniennes, la trésorerie du Club de Bruges se pourlèche à nouveau les babines. Les Blauw en Zwart avaient été dénicher Tzolis en deuxième division allemande il y a deux ans (comme pour Nicolo Tresoldi l'été dernier) pour à peine 6,50 millions.

Si cela se concrétise, Christos Tzolis deviendrait le transfert sortant le plus cher de l'histoire du championnat belge. Pour l'heure, le record appartient à Charles De Ketelaere, parti de Bruges (déjà) pour l'AC Milan contre 37,50 millions en 2022.

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