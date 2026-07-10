Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Christos Tzolis sort d'une nouvelle saison XXL avec le Club de Bruges. Cela pourrait bien être sa dernière en Belgique.



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