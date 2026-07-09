Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Alors que la fédération et le staff médical des Diables Rouges estiment Zeno Debast prêt à jouer dès ces quarts de finale de la Coupe du Monde, son club s'y oppose.

Grosse surprise ce matin (heure locale) à Los Angeles : un communiqué de l'Union Belge de football annonce que Zeno Debast ne pourra pas disputer le quart de finale face à l'Espagne. Non pas à cause d'une éventuelle rechute du défenseur du Sporting Portugal, mais bien à la demande du club lisboète.

Le Sporting jugerait en effet son joueur "non-apte à jouer", et ce malgré le feu vert du staff médical des Diables Rouges.

Le communiqué de la fédération concernant Zeno Debast

"Zeno Debast ne sera pas disponible pour les quarts de finale. Son club, le Sporting CP, a informé le joueur qu'il ne le considérait pas médicalement apte à disputer des matches.

Cette évaluation diffère de celle du staff médical des Diables Rouges ainsi que des instances médicales et d'assurance de la FIFA", communiqué l'URBSFA.

"Zeno s'entraîne aujourd'hui individuellement sous la supervision du département Performance de la RBFA".



Lire aussi… En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !›

C'est un gros coup dur pour le joueur, qui avait tout fait pour être disponible et avait suivi un programme adapté après sa grosse blessure survenue à quelques semaines du tournoi. Rudi Garcia l'avait intégré aux 26 dans l'optique qu'il soit disponible à partir des matchs à élimination directe.