Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde
Photo: © photonews
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Un nouveau joueur belge va-t-il rejoindre la Juventus ? La Vieille Dame aurait en effet pris ses renseignements sur la situation de Mika Godts, qui a explosé sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, mais qui n'a pas été sélectionné par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026.

La montée au jeu de Diego Moreira contre le Sénégal a donné raison à Rudi Garcia. Mais qui sait ce qu'il aurait pu se passer, chez les Diables Rouges, si c'est Mika Godts qui avait été sélectionné à la place du joueur de Strasbourg ?

L'ailier de l'Ajax Amsterdam a en effet totalement explosé cette saison, au point de devenir l'un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais. Le joueur de 21 ans, Diable Rouge à deux reprises, a donc été logiquement déçu de manquer le grand rendez-vous nord-américain.

Il pourrait néanmoins se consoler avec un important transfert cet été. Selon les informations du journaliste italien Mirko Di Natale, généralement bien renseigné sur les actualités de la Juventus, la Vieille Dame aurait en effet pris ses renseignements concernant la situation de Mika Godts.

La Juventus, mais aussi deux autres clubs de Serie A sur la piste de Mika Godts

Le club du nord de l'Italie aurait reçu une réponse claire : il faudra une indemnité comprise entre 40 et 45 millions d'euros pour convaincre l'Ajax de le lâcher. Les Ajacides, qui avaient offert un million d'euros au Jong Genk en janvier 2023, veulent réaliser la plus grosse plus-value possible pour un joueur encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2029.

La Juventus ne serait toutefois pas le seul club qui réfléchirait à passer la seconde dans ce dossier. Toujours selon la même source, l'AS Roma et le Milan AC seraient également très intéressés par la situation de Mika Godts. Un avenir en Serie A pourrait donc s'écrire pour le natif de Louvain, dont la trajectoire de carrière risque tout de même de donner d'énormes regrets au Racing Genk.

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