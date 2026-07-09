Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

Cela fait plusieurs semaines que le Club de Bruges tente de convaincre le FC Lucerne de lui céder son jeune attaquant, qui éblouit le championnat suisse de son talent depuis plusieurs mois.

Il y a deux semaines, Sky Sports Suisse, annonçait que les dirigeants du Club de Bruges, étaient séduits par le profil d'Andrej Vasovic, un attaquant suisse d'origine serbe évoluant à Lucerne, l'ancien club du Soulier d'or Ardon Jashari avant sa venue dans la Venise du Nord.

L'attaquant suisse des 10 prochaines années ?

"Si l'équipe de Suisse tient son avant-centre des dix prochaines années ? J'espère ! Il est très jeune, il a encore des points à améliorer, notamment dos au but. Mais il a une chose qui ne s'apprend pas: l'instinct du buteur. Devant la cage, c'est un monstre. Il a un grand avenir, c'est sûr." Ces mots au sujet d'Andrej Vasovic sont ceux de Mario Frick, l'entraîneur de Lucerne qui a évolué au poste d'avant-centre au cours de sa carrière sur les pelouses.

Un contrat à peine prolongé

Ce joueur d'1m87, âgé de 18 ans, est considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. La saison dernière, il a disputé 22 duels de championnat et fait trembler les filets à six reprises. Il vient de prolonger son contrat avec Lucerne jusqu'en 2030 et sa valeur marchande n'est estimée qu'à 1,5 million, selon Transfermarkt.

Cela ne refroidit pas les ardeurs des dirigeants du Club de Bruges, qui, selon le spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, poursuivent leurs efforts auprès du club suisse afin de boucler son arrivée au cours de ce mercato. Le champion de Belgique voit en Vasovic un joueur au potentiel énorme.