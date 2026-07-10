Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

Déjà intégrés au noyau A la saison dernière, Charli Spoden et René Mitongo doivent passer un cap au Standard et s'imposer en équipe première. Les deux jeunes talents des Rouches réalisent en tout cas un début de préparation prometteur.

Comme de coutume, la préparation estivale permet de voir de nombreux jeunes joueurs recevoir une petite chance de convaincre leur entraîneur et de bousculer la hiérarchie préétablie.

Au Standard, ils sont une petite dizaine à faire partie du noyau élargi retenu par Vincent Euvrard : Noa Sy (19 ans), Ange Kokora (18 ans), Yanis Malamba (17 ans), Jordi Makiese (17 ans), Onésime Kalonji (17 ans) ou encore N'Famory Traoré (18 ans), mais deux d'entre eux retiennent logiquement l'attention : Charli Spoden (18 ans) et René Mitongo (18 ans).

Charli Spoden et René Mitongo doivent passer un "step" au Standard

Les deux jeunes talents ont en effet déjà été intégrés au noyau professionnel la saison dernière et ont déjà reçu leur chance d'effectuer leurs grands débuts en Jupiler Pro League, mais le jeune milieu de terrain n'est monté au jeu qu'à une seule petite reprise, à Bruges, tandis que son coéquipier avant-centre a, lui, eu droit à neuf entrées en jeu, pour un peu plus de 150 minutes au total.

Les deux joueurs de 18 ans ont un petit temps d'avance par rapport aux autres jeunes talents proches d'une promotion dans le noyau A et pourraient arriver dans la saison de la révélation, comme l'a confirmé Vincent Euvrard sur le terrain d'Aubel, où René Mitongo a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois en deux matchs et où Charli Spoden a disputé une bonne période dans l'entrejeu.

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"J'ai trouvé que Charli avait été encore meilleur à Verlaine, mais il est tout le temps en mouvement avec beaucoup de volume et une bonne profondeur sans ballon. Dès sa première montée à Bruges, il a montré qu'il n'avait pas peur de s'imposer et de demander le ballon. Il doit continuer et grandir calmement. Il doit passer une étape cette saison, car il s'est entraîné avec nous la saison dernière et il doit être plus loin que les autres."





"Oui, c'est aussi le cas pour René Mitongo, qui a bien commencé sa préparation avec un but à Verlaine et un but ici. C'est important pour un attaquant, d'autant que celui-ci est très beau (bien lancé par Ilaimaharitra, une frappe très puissante dans le plafond du but, ndlr.). Il doit encore plus s'imposer dans le jeu et montrer de la présence, mais c'est bien."

Ortega Gisa et Kelyan Kielo-Lezi sont montés sans s'être entraînés avec le noyau A

Suite aux absences de Marlon Fossey, Bosko Sutalo et Bruny Nsimba, également commentées par Vincent Euvrard, deux autres très jeunes joueurs ont eu droit à une petite place dans le noyau A pour cette rencontre à Aubel : le défenseur central Ortega Gisa et l'attaquant Kelyan Kielo-Lezi, qui ont tous deux joué les trente dernières minutes.

"Je ne peux pas les décrire énormément, car je ne les connais pas bien non plus, mais ils sont bien montés. Kielo apporte une certaine puissance en attaque et de la vitesse en profondeur, tandis que Gisa est un défenseur qui aime beaucoup jouer au ballon. Ils ne s'entraînent pas avec nous et ont joué trente bonnes minutes quand on les a appelés, c'est très bien, comme pour les autres jeunes. C'est bien de tous les voir avec nous", a conclu Vincent Euvrard.