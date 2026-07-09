Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions



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Deviens fan de Westerlo! 424 Le mercato est agité du côté de Westerlo. Les Campinois sont proches de conclure un autre transfert sortant d'envergure.



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