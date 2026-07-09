Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Fabien Chaliaud et Scott Crabbé
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Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions
Photo: © photonews
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Le mercato est agité du côté de Westerlo. Les Campinois sont proches de conclure un autre transfert sortant d'envergure.

OFFICIEL : Istanbul Başakşehir annonce l'arrivée d'un taulier de Westerlo

Istanbul Başakşehir a annoncé avoir conclu un accord de 4 ans avec Emin Bayram. Le défenseur turc défendait les couleurs de Westerlo depuis l'été 2023. Il était arrivé en Campine en provenance d'un autre club turc, Galatasaray.

Westerlo avait d'ailleurs déboursé près de 4 millions d'euros pour s'attacher définitivement ses services en 2024. Au cours de ses trois saisons au Kuipje, il aura disputé 94 matchs et marqué 6 buts. Son retour dans l'un des clubs d'Istanbul devrait gonfler les caisses de Westerlo de quelque 5 millions d'euros.

 

 

Le mercato est agité du côté de Westerlo. Les Campinois sont proches de conclure un autre transfert sortant d'envergure.

Westerlo fait rentrer de l'argent dans les caisses en ce début de mercato. Il y a quelques jours, la direction a déjà conclu la vente de Josimar Alcocer au Sparta Prague pour 3,50 millions d'euros. Cette fois, la somme devrait être plus importante encore.

C'est en effet Emin Bayram qui s'apprête à quitter le Kuipje. Son profil était intéressant : formé à Galatasaray, ancien international espoir turc, il s'est imposé comme l'un des joueurs remportant le plus de duels aériens en Pro League. 

Bayram vers un retour en Süper Lig turque

Le natif d'İstanbul s'apprête à retourner au pays. Sacha Tavolieri rapporte ainsi qu'un accord a été conclu pour un départ du défenseur de 23 ans vers l'Istanbul Başakşehir pour pas moins de cinq millions d'euros. Bayam aurait même déjà rallié la Suisse pour y rejoindre son nouveau club dans son stage de pré-saison.

Westerlo rentabilisera ainsi les quatre millions investis l'été passé pour le recruter définitivement à Galatasaray grâce aux tuyaux de sa direction turque. Sur le plan sportif en revanche, il s'agit d'une lourde perte pour Issame Charaî, tant Bayram prenait de la place derrière par son leadership et sa force dans les duels.

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