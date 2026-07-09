Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard
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Rafiki Saïd va quitter le Standard pour l'Angleterre contre dix millions d'euros. Le premier gros coup, en termes d'achat/revente, de Marc Wilmots, qui permet au Matricule 16 de réaliser une plus-value de 7,5 millions d'euros en douze mois, bien accueillie en bord de Meuse.

Revenu le week-end dernier à l'académie après avoir honoré ses obligations internationales avec les Comores, Rafiki Saïd ne restera pas en bord de Meuse. L'ailier gauche du Standard a en effet trouvé un accord avec une écurie de Championship, qui s'est entendue avec la direction des Rouches ces dernières heures. Saïd passera prochainement sa visite médicale avant de signer son contrat.

Le Matricule 16 réalise une belle plus-value, puisque le montant de l'opération est de dix millions d'euros, bonus compris, et d'un pourcentage à la revente, comme l'ont révélé nos confrères de Sudinfo.

Le joueur de 26 ans devrait devenir le sixième départ le plus cher de l'histoire du club, derrière Marouane Fellaini, Zinho Vanheusden, Moussa Djenepo, Razvan Marin et Daniel Van Buyten, et devant notamment des joueurs comme Axel Witsel, Emile Mpenza, Imoh Ezekiel ou encore Dieumerci Mbokani.

Rafiki Saïd, le premier gros coup de Marc Wilmots au Standard

Il s'agira assurément d'une perte sportive importante pour le Standard, qui va se séparer de son joueur le plus décisif de la saison dernière, et surtout de celui qui était capable de faire la différence à tout moment, contre toutes les équipes. Un joueur qui avait l'habitude de revêtir son plus beau costume dans les plus grands matchs... mais aussi de disparaître dans certains, inexplicablement.

Rafiki Saïd aura alterné entre éclairs de génie et prestations fantomatiques, et c'est la raison pour laquelle le Standard réalise une belle opération, avec une plus-value d'environ 7,5 millions d'euros en douze mois. En termes d'achat/revente, le premier très gros coup de Marc Wilmots depuis son retour, lui qui continue, avec Pierre François, de réduire le déficit annuel du Standard pour le remettre sur le droit chemin.

Lire aussi… Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Une raison pour laquelle ces dix millions d'euros ne seront pas tous réinvestis dans le mercato, même si les Rouches devraient désormais pouvoir se montrer légèrement plus ambitieux dans leur recrutement, après avoir déjà officialisé les arrivées de Dimitri Lavalée, Laurens Goemaere et Bruny Nsimba.

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