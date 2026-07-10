Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

Romelu Lukaku s'est présenté en conférence de presse à la veille d'un match qu'il ne devrait une nouvelle fois pas débuter. Il a évoqué ce nouveau rôle, dans lequel il est particulièrement performant.

Trois buts en trois montées au jeu, et en réalité presque quatre en autant de rentrées puisque c'est lui qui provoque le but contre-son-camp de l'Egypte lors du premier match : Romelu Lukaku dispute une Coupe du Monde 2026 de haut vol... sans être titulaire. Personne ne l'avait vu venir, mais lui avait accepté de remplir ce rôle en amont, comme il l'a encore expliqué à la veille d'Espagne-Belgique.

"Est-ce que c'est ma meilleure Coupe du Monde devant le but ? Vous savez que ce qui compte pour moi, c'est le collectif. Le coach m'a dit de me préparer pour un certain rôle en avril dernier. J'ai dit que le plus important pour moi était d'être là pour aider l'équipe", explique Lukaku. "Je suis dans cette situation car j'ai vécu une saison difficile. Ce n'était pas réaliste pour moi d'espérer débuter les matchs après avoir disputé 62 minutes sur la saison".

Romelu Lukaku a donc endossé le costume de supersub. "Je veux aider l'équipe sur et en-dehors du terrain, et je veux continuer au-delà de ce tournoi. Il se fait qu'en montant au jeu, au vu de ma situation, j'arrive à avoir un impact. Mais je peux aussi aider à calmer les jeunes joueurs s'il y a de la frustration", continue-t-il. "Le coach m'a donné un rôle et je m'y adapte, je travaille l'efficacité, l'état d'esprit et j'ai cette aide venue de là-haut (nda : son papa Roger, décédé l'année passée)".

Rudi Garcia brouille les pistes avec humour

Avant de répondre à une question, Garcia a tenu à brouiller un peu les pistes concernant son onze de demain. "Romelu serait très fort s'il était entraîneur, d'ailleurs je crois qu'il veut le devenir. Car il vous mène tous en bateau en parlant de monter au jeu alors qu'il sera titulaire", lance le sélectionneur en souriant.

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Bien sûr, c'est une fausse piste : on serait particulièrement surpris que ce vendredi, Romelu Lukaku démarre face à l'Espagne. C'est très probablement Charles De Ketelaere qui débutera, à moins que Matias Fernandez-Pardo crée, pour le coup, un vrai effet de surprise et prenne la profondeur dès que la Belgique récupère le ballon...