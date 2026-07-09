Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs
Photo: © photonews

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Exclu contre le Mexique, Jarell Quansah sera suspendu pour le 1/4 de finale de l'Angleterre, ainsi que pour une éventuelle demi-finale.

Tous les chefs d'états du monde ne semblent pas vouloir user de leur pouvoir pour empêcher la suspension d'un joueur de leur équipe nationale en Coupe du monde. Ainsi, la FIFA a annoncé la suspension du latéral droit anglais Jarell Quansah pour deux rencontres. Il avait été exclu en 1/8e de finale contre le Mexique, le 5 juillet dernier.

Jarell Quansah ne pourra rejouer que si l'équipe d'Angleterre atteignait la finale de la Coupe du monde. Le prochain adversaire des "Three Lions" sera la Norvège et ses rameurs, emmenés par l'attaquant de Manchester City Erling Haaland.

Une FIFA peu clémente

L'instance suprême du football mondial ne s'est pas montrée aussi clémente qu'elle ne l'avait été avec le joueur américain Folarin Balogun, finalement à disputer le 1/8e de finale des États-Unis contre la Belgique. L'attaquant de Monaco avait pourtant écopé d'un carton rouge préalable lors du duel précédent contre la Bosnie-Herzégovine. 

Selon la FIFA, le carton rouge adressé à Folarin Balogun n'avait pas été annulé mais "suspendu". "La commission de discipline n’a pas inversé la décision de l’arbitre", avait précisé l'instance suprême du football mondial. "La suspension automatique a été maintenue, mais son exécution a été suspendue sur la base de l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA."

Un article qui confère à la commission de discipline le pouvoir de suspendre l’exécution de sanctions disciplinaires, pour autant qu’il ne s’agisse pas de faits liés à la manipulation de matches.

Le président Donald avait admis avoir demandé au président de la FIFA Gianni Infantino d'examiner le carton rouge de l'attaquant vedette de son pays. Cela avait suscité une indignation dans le monde entier. Mais la Belgique s'était finalement qualifiée facilement sur le score de 1-4.

Une faute grave

Jarell Quansah s'était vu brandir un carton rouge à la 54e minute du 1/8e de finale contre le Mexique pour une faute jugée grave sur Jesus Gallardo. La décision avait toutefois été prise après l'intervention du VAR.

Compte tenu de la nature de la faute, le défenseur du Bayer Leverkusen a donc écopé de deux matchs de suspension. Et Charles III, le roi du Royaume-Uni, n'a pas essayé de contacter Gianni Infantino pour annuler cette décision.

Thomas Tuchel devra donc trouver une solution pour son côté droit, alors que la Norvège attend l'Angleterre ce samedi à Miami (coup d'envoi à 23 h, heure belge).

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