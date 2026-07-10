C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Formé à Genk, passé par Malines et aujourd'hui à la Sampdoria, Gaëtan Coucke pourrait succéder à Warleson qui est proche d'un transfert dans son Brésil natal.



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