Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Le défenseur central Manoel Verhaeghe quitte librement la capitale belge pour Linz, où évolue le champion d'Autriche LASK.

Le RWDM Brussels évoluera la saison prochaine en D1 FFA, le 3e échelon du football belge, après avoir été relégué de Challenger Pro League, malgré une 13e place au classement général. Mais vu les grosses difficultés financières du club, cela aurait même pu être une relégation encore un étage plus bas.

Mais avec quel effectif débuteront-il la nouvelle saison ? Pour l'heure, on enregistre plus de départs que d'arrivées dans une formation qui ne sait toujours pas entre quelles mains, elle sera la saison prochaine. Un retour de Thierry Dailly appuyé par d'autres hommes est évoqué, mais pour l'heure c'est le flou le plus total au stade Edmond Machtens.

Une saison seulement au RWDM

Cette fois, c'est le super talent belgo-congolais Manoel Verhaeghe qui quitte le club coalisé. Le défenseur central de 18 ans s'est en effet engagé librement pour quatre ans avec LASK Linz, le champion d'Autriche. Sa valeur marchande est pourtant estimée à 1,2 millions d'euros sur Transfermarkt.

Passé par l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise, en D1 FFA, où il a disputé 18 duels, il avait rejoint Molenbeek la saison dernière. Verhaeghe y a rapidement trouvé sa place dans l'axe central défensif avec 26 rencontres et un but à son compteur.





Découverte de la Ligue des Champions ?

Solide défenseur d'1m87, le joueur de 18 ans a évolué avec les U18 et U19 belges mais défend désormais les couleurs des espoirs de la République Démocratique du Congo.

En Autriche, Manoel Verhaeghe découvrira peut-être les joies de la Ligue des Champions, à condition que son club survive aux barrages préliminaires. LASK est qualifié pour le dernier stade des tours préliminaires avec Viking Stavanger, le Celtic et l'AEK Athènes