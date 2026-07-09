Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le défenseur central Manoel Verhaeghe quitte librement la capitale belge pour Linz, où évolue le champion d'Autriche LASK.

Le RWDM Brussels évoluera la saison prochaine en D1 FFA, le 3e échelon du football belge, après avoir été relégué de Challenger Pro League, malgré une 13e place au classement général. Mais vu les grosses difficultés financières du club, cela aurait même pu être une relégation encore un étage plus bas.

Mais avec quel effectif débuteront-il la nouvelle saison ? Pour l'heure, on enregistre plus de départs que d'arrivées dans une formation qui ne sait toujours pas entre quelles mains, elle sera la saison prochaine. Un retour de Thierry Dailly appuyé par d'autres hommes est évoqué, mais pour l'heure c'est le flou le plus total au stade Edmond Machtens.

Une saison seulement au RWDM

Cette fois, c'est le super talent belgo-congolais Manoel Verhaeghe qui quitte le club coalisé. Le défenseur central de 18 ans s'est en effet engagé librement pour quatre ans avec LASK Linz, le champion d'Autriche. Sa valeur marchande est pourtant estimée à 1,2 millions d'euros sur Transfermarkt.

Passé par l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise, en D1 FFA, où il a disputé 18 duels, il avait rejoint Molenbeek la saison dernière. Verhaeghe y a rapidement trouvé sa place dans l'axe central défensif avec 26 rencontres et un but à son compteur.

Découverte de la Ligue des Champions ?

Solide défenseur d'1m87, le joueur de 18 ans a évolué avec les U18 et U19 belges mais défend désormais les couleurs des espoirs de la République Démocratique du Congo.

En Autriche, Manoel Verhaeghe découvrira peut-être les joies de la Ligue des Champions, à condition que son club survive aux barrages préliminaires. LASK est qualifié pour le dernier stade des tours préliminaires avec Viking Stavanger, le Celtic et l'AEK Athènes 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Austrian 1.Bundesliga
Austrian 1.Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
LASK Linz
RWDM Brussels
Manoel Verhaeghe

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Bayram - Verhaeghe - Khalaili

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Bayram - Verhaeghe - Khalaili

19:48
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

20:00
Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun Interview

Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun

20:20
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

19:30
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

19:00
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

18:30
Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

Du beurre dans les épinards Rouches : Rafiki Saïd, le premier coup parfait de Marc Wilmots au Standard

18:00
Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

Enfin un nouveau stade à Bruges : le Club réagit, le Cercle veut aussi sa part du gâteau

17:20
Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

16:40
1
Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

Récompense emblématique pour Hugo Cuypers, avec Lionel Messi, Thomas Müller et un ancien chouchou d'Anderlecht

16:00
Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

Surprise à Genk : une absence remarquée... et un retour marquant en amical face à Beveren

15:30
Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

15:00
Un international congolais en route vers la Belgique ?

Un international congolais en route vers la Belgique ?

14:00
Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

14:30
Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

13:30
🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

13:00
Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

Un club de Premier League intéressé par un transfert de Kjell Scherpen ?

12:30
Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

12:00
Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

11:30
Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

Le Club de Bruges peut enfin construire son nouveau stade : voici quand il devrait être prêt !

10:58
2
Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

10:20
1
LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

10:10
Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

10:00
Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

09:20
Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

09:40
1
OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

08:30
Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

08:00
Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match" Interview

Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

07:40
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

07:00
Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

07:20
Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard Interview

Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard

06:30
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Mbokazi - Coucke - Kamada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Mbokazi - Coucke - Kamada

23:10
Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

23:10

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved