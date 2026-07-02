Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

Ce n'est décidément pas son tournoi. Face au Sénégal, Jeremy Doku a livré son plus mauvais match du tournoi, que ce soit à gauche ou à droite. Une combinaison de facteurs qui font que lundi, on pourrait bien le retrouver sur le banc au coup d'envoi.

"On savait que Jeremy n'avait pas 90 minutes dans les jambes et qu'il faudrait le remplacer" : Rudi Garcia entrait en mode damage control au moment de s'exprimer sur la performance de Jeremy Doku ce mercredi face au Sénégal. Avant, comme il sait si bien le faire, de noyer le poisson en tournant autour du sujet, même si le sélectionneur évoquera aussi le fait que depuis son retour de Londres, Doku a participé à moins d'entraînements que ses équipiers.

Le fait est que Jeremy Doku n'est toujours pas entré dans son tournoi. Invisible face à l'Égypte, absent (littéralement) contre l'Iran, il a ensuite été le seul élément offensif à ne pas vraiment participer à la fête face à la Nouvelle-Zélande. "Nous avons joué trois matchs sans Jeremy Doku", assénait Rudi Garcia, de manière assez étonnante, lundi dernier face à la presse. Cela fait désormais quatre.

Rudi Garcia a protégé ses cadres... mais pas Jeremy Doku

Mais Garcia aurait-il dû tenir ce genre de propos ? Lui qui est monté au créneau de manière un peu excessive pour défendre ses cadres, quitte à grossir le trait, a affirmé qu'il le faisait "pour défendre son groupe", parce que c'était son rôle. C'est vrai, et nous l'avions écrit également. C'est aussi son rôle de défendre Jeremy Doku, qui traverse visiblement un moment émotionnellement compliqué, sans même commencer à évoquer ses soucis de santé (dont on ignore encore à quel point ils affectent ses performances).

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Après ces propos, Doku avait certainement envie de donner tort à son coach face au Sénégal. Mais plutôt que de le pousser à en faire plus, il a semblé en-dedans, n'osant aucun dribble, que ce soit côté gauche (où la présence de Maxim De Cuyper derrière lui ne lui convient décidément pas) ou côté droit. Oser le sortir, comme KDB, avant l'heure de jeu était un message fort.

Une paternité qui pèse plutôt que de libérer ?

Garcia l'affirmait : la paternité de Jeremy Doku était une "bénédiction" et pas vraiment un poids qui pèserait sur ses épaules. Mais les discussions autour de ce sujet, le stress lié à l'arrivée du bébé et le trajet aller-retour vers Londres pour assister à la naissance ont naturellement joué un rôle négatif plutôt que positif. Certains athlètes tirent une forme de force de ce genre de moment, mais Doku n'en fait visiblement pas partie. Personne ne peut rien y faire ni vraiment le blâmer pour des circonstances totalement indépendantes de sa volonté.



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Ce qui n'est pas indépendant de la volonté de Rudi Garcia, c'est d'en tirer les conclusions qui s'imposent : Jeremy Doku n'est pas dans son tournoi, et face aux USA, nous ne pourrons plus nous permettre de débuter à 10. Leandro Trossard est meilleur à gauche, Dodi Lukebakio a encore plaidé sa cause en montant au jeu face au Sénégal : l'équation ne paraît pas bien difficile à résoudre.

La presse non plus n'a pas aidé Doku

Reste un autre élément important : les attentes démesurées placées sur les épaules de Jeremy Doku. Rien d'anormal : il devait être le facteur X des Diables Rouges dans ce Mondial après une saison très convaincante à Manchester City et de très bons matchs de préparation. Rudi Garcia a eu l'air de dire qu'il avait atteint son pic de forme trop tôt avant le tournoi, et que son creux actuel était prévisible.

Mais on oublie aussi que Jeremy Doku vit sa première Coupe du Monde entouré d'un tel statut (il n'avait disputé que 18 minutes en 2022). Parler avec lui d'un éventuel "niveau Ballon d'Or", comme cela a été évoqué dans sa table ronde avec la presse avant l'entame du tournoi, n'était peut-être pas l'idéal. On s'attend désormais à ce que la fédération et le staff protègent un peu un Doku qui pourra encore être décisif dans les matchs à venir.