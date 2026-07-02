"On doit assumer notre statut de favori" : Silvio Proto évoque États-Unis - Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"On doit assumer notre statut de favori" : Silvio Proto évoque États-Unis - Belgique
Photo: © photonews

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Désormais qualifiés pour les huitièmes de finale, les Diables Rouges peuvent maintenant se tourner vers leur prochain match face aux États-Unis. Une rencontre qui sera loin d'être évidente, comme l'a souligné Silvio Proto, qui pense que la Belgique est favorite.

L'euphorie belge suite à la victoire face au Sénégal (3-2) commence petit à petit à redescendre. Les supporters belges ont vécu un moment riche en émotions et espèrent bien pouvoir à nouveau faire la fête contre les États-Unis, dans la nuit de lundi à mardi.

La Belgique favorite contre les États-Unis ?

Une mission qui sera loin d'être évidente face à une nation auteure de bonnes prestations dans cette Coupe du monde. Silvio Proto est clair au micro de RTL Sports, la Belgique se devra de l'emporter : "Si tu es battu par les USA, ta Coupe du monde est ratée."

"Il faut respecter cette nation. Ils jouent à domicile, mais ils ont perdu 50 pour cent de leur effectif. Folarin Balogun (NDLR : suspendu après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine) était la grande star. Après, tu as encore des bons joueurs avec de l'intensité et de la vitesse, mais donc oui, on a un statut de favori", a-t-il poursuivi.

Silvio Proto pense que les Américains vont craindre la Belgique : "Les États-Unis vont nous craindre. Ils ont tous peur de Lukaku et de Doku. On doit assumer notre statut de favori et aller les battre même s'ils jouent à domicile. Et le public américain n'est pas des plus fanatiques. C'est une ambiance bon enfant."

Anthony Vanden Borre tempère l’enthousiasme


Anthony Vanden Borre a quant à lui souligné que la Belgique n'a pas encore eu l'opportunité d'affronter d'équipe du top mondial comme l'Espagne ou le Maroc. "On joue contre des pays moyens, ce n’est pas l’Espagne, le Maroc. Ce sont des équipes qui sont encore à notre portée, donc 1/4 de finale oui, mais on a joué contre qui ?", a-t-il déclaré.

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