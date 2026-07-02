Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"
Photo: © photonews

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Au lendemain du thriller qu'a été Belgique-Sénégal, c'est le calme Timothy Castagne qui a été envoyé en conférence de presse. Un cadre qui a reconnu que le scénario ne devait pas faire oublier ce qui doit être amélioré.

Timothy Castagne en conférence de presse, ce n'est pas toujours l'assurance de "punchlines" ou de phrases choc, mais bien d'une analyse posée et calme. Le défenseur de Fulham est l'un des Diables Rouges les plus réfléchis du groupe, et s'il y en a un qui pouvait regarder avec sang-froid la qualification homérique face au Sénégal, c'était bien lui.

"Nous sommes passés par toutes les émotions. À la 80e minute, tu ne penses jamais que tout va encore changer. On doit travailler sur beaucoup de points, car tu n'as jamais envie d'être dans ce genre de situation", confesse Castagne. "On ne peut pas compter sur ce genre de scénario à chaque fois. Notre pressing n'était pas bon, on ne courait pas assez, on ne bloquait pas leurs trajectoires de passe... Nous avons perdu des ballons stupides et avec de si bons joueurs en face, ça ne pardonne pas".

Au travail pour le match face aux USA 

Hier, l'heure était à la fête, dans le vestiaire entre les joueurs et avec la famille. Mais à partir de ce jeudi, il faut donc préparer au mieux ce 8e de finale face aux USA. "Ils seront à domicile, mais ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ils auront davantage la pression", souligne Timothy Castagne. "Ca ne me dérange pas de jouer à l'extérieur".

Castagne Timothy
© photonews

Lire aussi… Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"
Depuis le début du tournoi, Rudi Garcia a changé de onze assez régulièrement... sauf entre Nouvelle-Zélande - Belgique et le 16e de finale. Et cette fois, ce onze si performant à Vancouver s'est troué. "On a vu hier qu'un joueur comme Diego qui n'avait pas encore une seule minute a tout donné et été performant. Tout le monde est concerné".

Et les patrons ne sont pas intouchables. "Le coach ne choisit pas en fonction des noms. Hier, il a sorti Kevin et Jeremy à la 55e minute, ça prouve que qui que tu sois, tu peux sortir. N'importe qui peut rentrer aussi, donc il faut se montrer et être prêt. Les réservistes l'ont bien fait hier", conclut Castagne. 

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