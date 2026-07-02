Officiel : nouveau club pour Julien Duranville après son départ de Dortmund

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Alors qu'il lui reste encore deux saisons à prester avec le Borussia Dortmund, Julian Duranville vient d'annoncer son départ du Borussia Dortmund sur les réseaux. Il n'a cependant pas encore dit quel serait son prochain club.