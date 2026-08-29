🎥 Ca compte quand même : voici la première action décisive de Mika Godts au PSG

Mika Godts est monté au jeu pour le Paris Saint-Germain ce vendredi, en déplacement au LOSC. Le Belge n'a pas disputé une très bonne demi-heure, mais l'histoire retiendra qu'il a délivré une passe décisive. Même si c'est plutôt Vitinha qui a eu une inspiration de génie...

Mika Godts est monté au jeu ce vendredi pour la deuxième fois sous les couleurs du PSG, aux alentours de la demi-heure de jeu. Les champions de France étaient alors menés au score par le LOSC, et se sont même retrouvés menés 2-0 à la 84e quand Dilane Bakwa a inscrit, d'une merveilleuse frappe enroulée, son premier but pour les Dogues.

Godts, lui, n'est pas vraiment parvenu à faire la différence. Alors que Khvisha Kvaratskhelia et lui avaient débuté sur le banc et montaient à peu près au même moment, le PSG poussait, mais ni le Belge ni le Géorgien ne trouvaient la faille.

Le premier assist de Mika Godts avec le Paris Saint-Germain

Mika Godts, malgré quelques tentatives de gestes techniques et combinaisons rapides, perdait même pas mal de ballons et réalisait une montée assez frustrante. Mais il va finalement... donner une passe décisive. Du moins, sur le plan purement statistique.

¡VITINHA SACA LA VARITA Y FIRMA UN GOLAZO DE MAGIA! 🪄



Entra por toda la escuadra, imposible de parar para Özer. ¡Imparable golpeo del mago luso! ✨#Ligue1enDAZN 🇫🇷 pic.twitter.com/oBim0E7zwK — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2026

Au tout début du temps additionnel, le transfuge de l'Ajax Amsterdam va en effet donner le ballon à Vitinha... qui envoie une frappe magistrale dans la lucarne de Berke Özer. Godts n'a pas grand chose à voir avec le but, mais cela restera dans l'histoire du Belge comme sa première passe décisive sous le maillot parisien.





Et ce sera loin d'être un détail. Car au fin fond des arrêts de jeu, plus d'une minute après les trois minutes de temps additionnel initialement accordées, le LOSC regrettera d'avoir tenté de grappiller du temps. Une passe de Vitinha ira chercher la tête de son capitaine Marquinhos, qui fait 2-2.

Malgré un bon match, notamment de Nathan Ngoy, le LOSC se retrouve donc piégé par le PSG, qui commence toutefois sa saison en mode mineur. C'est le deuxième 2-2 consécutif pour les Parisiens. Mika Godts, lui, a encore du pain sur la planche pour s'imposer comme un titulaire en puissance.