Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

Scott Crabbé, journaliste football
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Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel
Photo: © photonews
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Dans les cartons depuis plusieurs jours, le transfert de Parfait Guiagon est désormais officiel. Le milieu offensif d'ivoirien est bel et bien un joueur d'Al-Tawoun, malgré sa prolongation de contrat à Charleroi l'hiver dernier. Mais ces dernières semaines, la situation était devenue intenable pour tout le monde.

Scott Crabbé

Officiel : Parfait Guiagon quitte Charleroi

Le joueur avait déjà communiqué son départ de Charleroi sur ses réseaux sociaux, le club d'Al-Tawoun a désormais officialisé son arrivée. Guiagon évoluera donc bel et bien en Arabie saoudite après trois ans chez les Zèbres, riches de 108 matchs (26 buts, 18 assists). Parti du Mambourg dans une ambiance très lourde depuis son accrochage avec Mehdi Bayat à l'issue de la victoire contre Louvain, l'Ivoirien a signé un contrat jusqu'en 2029 dans son nouveau club. Le Sporting récupère 4,30 millions dans l'opération (plus bonus) et gardera le souvenir d'un garçon dont le talent était malherueusement proportionnel aux sautes d'humeur.

Le transfert de Parfait Guiagon à Al Tawoun se rapproche. L'Ivoirien a pris congé de Charleroi, avec un mit d'excuse à Mehdi Bayat pour le dernier incident. Même si le Sporting en aurait voulu plus, il rapportera quelques millions supplémentaires.

Absent des deux derniers matchs, Parfait Guiagon voulait bel et bien forcer son départ de Charleroi. Le point de non-retour avait été atteint lors de la vive altercation avec Mehdi Bayat dans le tunnel à l'issue de la victoire contre Louvain. 

Parfait Guiagon fait ses adieux

Si son transfert à Al-Tawoun n'est pas encore officiel, le joueur n'en fait pas mystère et a déjà fait ses adieux aux Zèbres. Il a en effet publié quelques mots annonçant son départ sur son compte Instagram.

"Chers supporters, coéquipiers, club, je tiens à vous remercier pour votre soutien tout au long de ces années. Charleroi aura toujours une place particulière dans mon coeur et je n’en garderai que des bons souvenirs", peut-on lire.

Un été tumultueux

Malgré la tension de ces dernières semaines/mois, Guiagon remercie le board carolo et s'excuse même : "Je tiens également à remercier la direction pour sa collaboration et plus particulièrement Mehdi (Bayat). Merci prési et toutes mes excuses pour les derniers événements".

Selon SudInfo, Charleroi devrait toucher 5 millions dans l'opération, sans compter les éventuels bonus ou le pourcentage à la revente. Après les départs d'Etienne Camara et Yacine Titraoui, la trésorerie carolo continue donc de sourire. 

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