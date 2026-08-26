Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

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Dans les cartons depuis plusieurs jours, le transfert de Parfait Guiagon est désormais officiel. Le milieu offensif d'ivoirien est bel et bien un joueur d'Al-Tawoun, malgré sa prolongation de contrat à Charleroi l'hiver dernier. Mais ces dernières semaines, la situation était devenue intenable pour tout le monde.