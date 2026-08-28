Accord conclu : un ancien défenseur du Standard va se relancer en Pro League

Bien connu des supporters du Cercle de Bruges et du Standard, Jonathan Panzo est sans club depuis le début de l'été. Mais il est en passe de retrouver chaussure à son pied...en Belgique. Il pourrait d'ailleurs assister au match de demain soir contre le Standard, dans le camp de l'adversaire des Rouches.

Il y a deux ans et demi, le Standard se faisait prêter Jonathan Panzo par Nottingham Forest. Fort de sa formation à Chelsea, de son transfert à trois millions à Monaco (qui l'avait d'ailleurs loué au Cercle) et de sa trentaine de rencontres en Championship, le défenseur était arrivé avec certaines attentes autour de lui à Sclessin.

Jonathan Panzo à la relance

Le Standard avait d'ailleurs négocié une option d'achat. Mais elle n'a pas été levée. Il faut dire que l'ancien international espoir anglais s'était montré très peu rassurant lors de ses onze apparitions, symbolisant une équipe sur les rotules en deuxième partie de saison, sous les ordres d'Ivan Leko.

Par la suite, Panzo a été prêté à Rio Ave, avant d'être définitivement cédé (gratuitement) au club portugais. L'hiver dernier, le défenseur de 25 ans est revenu au pays, pour une pige à Birmingham. Après neuf rencontres, son contrat s'y est déjà terminé.

En passe de se recaser en Pro League

Depuis le début de l'été, le joueur est ainsi sans club. Plusieurs opportunités, mais rien ne parvienne à satisfaire les deux parties. Le temps commençait à urger pour ne pas accumuler un retard trop conséquent et devoir se relancer en milieu de saison.

Panzo devrait finalement se relancer en Pro League. Sacha Tavolieri rapporte en effet que le joueur anglais a trouvé un accord avec Louvain. Il sera donc sans doute présent demain à Den Dreef pour assister au match de sa nouvelle équipe. Les Universitaires accueillent...le Standard. Fun fact : du onze aligné lors du dernier match de Panzo, seuls trois joueurs sont toujours au club (Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet et Marlon Fossey).



