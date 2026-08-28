Le détail du tirage au sort qui a agacé l'Union : "On en a parlé entre joueurs, je n'aime pas ça"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le détail du tirage au sort qui a agacé l'Union : "On en a parlé entre joueurs, je n'aime pas ça"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 355

L'Union Saint-Gilloise a suivi avec attention son tirage au sort en Europa League. Kevin Mac Allister et David Hubert se montrent assez honnêtes. Il y a à boire et à manger concernant les adversaires tirés...mais un peu de déception concernant le déroulé du tirage en tant que tel.

Le tirage au sort a parlé : l'Union Saint-Gilloise recevra à Louvain la Real Sociedad, le Celtic Glasgow, Lech Poznan et l’Hapoel Beer-Sheva. Et se déplacera à Lyon, au Viktoria Plzen, au Celta Vigo et à Besiktas.

Interrogé à chaud par Le Soir, Kevin Mac Allister est satisfait : "C’est difficile de pointer une équipe en particulier. Je pense que Besiktas et Celta Vigo à l’extérieur, ce sera très intéressant. Ainsi que le Celtic à domicile. J’aime beaucoup les équipes écossaises comme les Rangers et le Celtic. Il y aura aussi Lyon qui n’est pas loin de chez nous".

Encore un chaudron turc pour l'Union

"Si je dois vraiment en choisir une, je dirais Besiktas pour le fait de jouer de nouveau en Turquie. L’ambiance est toujours chouette là-bas. Les gens te sifflent quand tu touches la balle. Ces dernières saisons, on a déjà été quelques fois à Istanbul", poursuit-il avec le sourire.

Le capitaine reste en revanche un peu sur sa faim quant à la manière même avec laquelle le tirage au sort a été effectué : "On en a un peu parlé entre joueurs. Ce n’était pas chouette. Presser sur le bouton et voir tous les matches arriver d’un coup, je n’aime pas ça. Tu n’as pas le temps de réagir. Et en plus, l’écran n’était pas très clair. Tu as vraiment besoin de regarder où est l’Union exactement".

David Hubert va retrouver Beer-Sheva

De son côté, David Hubert avait un espoir...qui a finalement été déçu : "Il n’y a pas de clubs de Premier League malheureusement. C’est quelque part une déception mais le Celtic s’en rapproche quand même".

Hubert retrouvera en revanche l'Hapoel Beer-Sheva, où il avait été prêté par La Gantoise en 2014 : " Je ne connais plus personne dans le staff ni dans les joueurs. Mais je connais encore le président. Ce sera un peu spécial pour moi de les affronter".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

La remontada de l'Antwerp presque oubliée : Genk se rassure avec une victoire sans forcer

La remontada de l'Antwerp presque oubliée : Genk se rassure avec une victoire sans forcer

22:45
🎥 Trois minutes de doute avant le rouleau compresseur : le Bayern signe son premier score fleuve

🎥 Trois minutes de doute avant le rouleau compresseur : le Bayern signe son premier score fleuve

22:28
12 buts en 15 matchs : l'appel du pied à Marc Wilmots se poursuit en D1B

12 buts en 15 matchs : l'appel du pied à Marc Wilmots se poursuit en D1B

22:00
"Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato

"Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato

21:30
1
Accord conclu : un ancien défenseur du Standard va se relancer en Pro League

Accord conclu : un ancien défenseur du Standard va se relancer en Pro League

20:30
"Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise

"Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise

18:37
1
Le temps presse pour Mike Penders : sa situation à Chelsea pourrait changer la donne... avec les Diables

Le temps presse pour Mike Penders : sa situation à Chelsea pourrait changer la donne... avec les Diables

20:00
"Soyons honnêtes : on vise plus haut que l'Europa League dans les années à venir"

"Soyons honnêtes : on vise plus haut que l'Europa League dans les années à venir"

19:00
Officiel : ancien bourreau de Charleroi et d'Anderlecht, il quitte la Pro League pour l'Angleterre

Officiel : ancien bourreau de Charleroi et d'Anderlecht, il quitte la Pro League pour l'Angleterre

19:30
L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

14:00
L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

15:45
Les "kets" qui reviennent au bercail, du lourd à domicile : ce qu'il faut retenir du tirage d'Anderlecht Analyse

Les "kets" qui reviennent au bercail, du lourd à domicile : ce qu'il faut retenir du tirage d'Anderlecht

16:30
Michel-Ange Balikwisha va retrouver la Jupiler Pro League : son transfert est presque bouclé

Michel-Ange Balikwisha va retrouver la Jupiler Pro League : son transfert est presque bouclé

17:30
Grosse désillusion pour Joël Ordonez : le Club de Bruges passe à côté de 30 millions d'euros

Grosse désillusion pour Joël Ordonez : le Club de Bruges passe à côté de 30 millions d'euros

17:00
La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

16:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

11:32
1
Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

15:10
Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

13:00
3
Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

13:43
L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

14:20
Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

13:30
1
Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente Interview

Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente

11:30
Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

12:30
"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

12:00
1
Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

11:00
C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

10:30
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

10:00
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

09:30
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

09:00
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

08:30
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

08:00
Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

07:30
Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail" Interview

Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

23:51
Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

07:00
"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

06:30
Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

23:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (R)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lillestrom SK Lillestrom SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thoune FC Thoune 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Union 60 Union 60 a propos de "Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision Union 60 Union 60 a propos de "Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026 Union 60 Union 60 a propos de OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029 Union 60 Union 60 a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Pogi Pogi a propos de "Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise ! Pogi Pogi a propos de Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort" Pogi Pogi a propos de Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved