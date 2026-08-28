Le détail du tirage au sort qui a agacé l'Union : "On en a parlé entre joueurs, je n'aime pas ça"

L'Union Saint-Gilloise a suivi avec attention son tirage au sort en Europa League. Kevin Mac Allister et David Hubert se montrent assez honnêtes. Il y a à boire et à manger concernant les adversaires tirés...mais un peu de déception concernant le déroulé du tirage en tant que tel.

Le tirage au sort a parlé : l'Union Saint-Gilloise recevra à Louvain la Real Sociedad, le Celtic Glasgow, Lech Poznan et l’Hapoel Beer-Sheva. Et se déplacera à Lyon, au Viktoria Plzen, au Celta Vigo et à Besiktas.

Interrogé à chaud par Le Soir, Kevin Mac Allister est satisfait : "C’est difficile de pointer une équipe en particulier. Je pense que Besiktas et Celta Vigo à l’extérieur, ce sera très intéressant. Ainsi que le Celtic à domicile. J’aime beaucoup les équipes écossaises comme les Rangers et le Celtic. Il y aura aussi Lyon qui n’est pas loin de chez nous".

Encore un chaudron turc pour l'Union

"Si je dois vraiment en choisir une, je dirais Besiktas pour le fait de jouer de nouveau en Turquie. L’ambiance est toujours chouette là-bas. Les gens te sifflent quand tu touches la balle. Ces dernières saisons, on a déjà été quelques fois à Istanbul", poursuit-il avec le sourire.

Le capitaine reste en revanche un peu sur sa faim quant à la manière même avec laquelle le tirage au sort a été effectué : "On en a un peu parlé entre joueurs. Ce n’était pas chouette. Presser sur le bouton et voir tous les matches arriver d’un coup, je n’aime pas ça. Tu n’as pas le temps de réagir. Et en plus, l’écran n’était pas très clair. Tu as vraiment besoin de regarder où est l’Union exactement".

David Hubert va retrouver Beer-Sheva

De son côté, David Hubert avait un espoir...qui a finalement été déçu : "Il n’y a pas de clubs de Premier League malheureusement. C’est quelque part une déception mais le Celtic s’en rapproche quand même".





Hubert retrouvera en revanche l'Hapoel Beer-Sheva, où il avait été prêté par La Gantoise en 2014 : " Je ne connais plus personne dans le staff ni dans les joueurs. Mais je connais encore le président. Ce sera un peu spécial pour moi de les affronter".