Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"
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Romelu Lukaku disputera la Ligue des champions avec Fenerbahçe cette saison. Le club turc s'est qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions ce mercredi après avoir battu l'OL en barrages. Une très bonne chose pour le Diable Rouge évidemment, comme a tenu à le souligner Toby Alderweireld au micro de VTM.

Le choix de Romelu Lukaku de rejoindre Fenerbahçe a probablement dû être conditionné par le fait de potentiellement jouer la Ligue des champions, a expliqué Toby Alderweireld : "C’est une bonne chose pour lui. Cela a probablement aussi été l’une des raisons de son choix de rejoindre Fenerbahçe."

"Espérons qu’il retrouve rapidement sa meilleure condition physique et que nous puissions voir la meilleure version de lui-même. Quel meilleur endroit que la Ligue des champions pour se montrer ?", a-t-il ajouté.

Toby Alderweireld espère désormais que Romelu Lukaku aura plus de temps de jeu

Romelu Lukaku n'a pas encore énormément joué depuis sa signature à Fenerbahçe. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge se contente pour l'instant d'entrées en jeu. Il a pris part à trois rencontres toutes compétitions confondues et est à chaque fois entré en cours de jeu.

Selon Toby Alderweireld, Big Rom ne devra pas rester trop longtemps dans ce rôle : "Il commence à être temps. Dix, vingt minutes… À un moment donné, il faut vraiment accumuler les minutes. On ne peut pas continuer à attendre. Espérons qu’il aura rapidement l’occasion de se montrer. Il doit profiter de chaque entraînement pour progresser et retrouver une meilleure condition physique."

La concurence entre Romelu Lukaku et Vedat Muriqi

Lire aussi… Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."
Vedat Muriqi est son principal concurrent à ce poste. Le joueur belge devra alors montrer ce dont il est capable pour prendre le dessus sur le Kosovar. "Romelu devra faire ses preuves, mais si l’on se base uniquement sur les qualités intrinsèques, je pense qu’il finira par remporter cette concurrence", a conclu l'ancien Diable Rouge.

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